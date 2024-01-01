Botify AI

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Botify AI 是一款人工智慧聊天機器人應用程序，使用戶能夠創建自己喜歡的角色並與他們聊天。該應用程式適用於 iOS 和 Android 設備。 它允許用戶創建自己的角色並與他們進行對話。 Botify AI 還具有預製角色，如伊隆馬斯克、藝妓、灰姑娘、吸血鬼和女吸血鬼。 這些對話由自然語言處理和機器學習演算法提供支援。使用者可以自訂角色的反應並創建獨特的對話。 此外，Botify AI 還整合了各種社交媒體，例如 Facebook、Twitter、Instagram 和 Discord，以便用戶可以與朋友分享他們的對話。

網站： botify.ai

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