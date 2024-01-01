替代項 - Boostiny
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
DelightChat
delightchat.io
輕鬆增加銷售並管理支持 - 全通路客戶支援 - 透過一個統一的儀表板回覆所有管道的客戶 - WhatsApp、Instagram、Facebook、電子郵件和即時聊天。 - WhatsApp 行銷 - 使用官方 WhatsApp API 發送促銷廣播並增加您的銷售額。使用 WhatsApp 自動恢復廢棄的購物車、發送訂單通知並驗證貨到付款訂單。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
MyAlice
myalice.ai
更多頻道。更多客戶。更多銷售。無論您的客戶在哪裡，都可以進行銷售和支持，並直接從 MyAlice 管理一切。
Octadesk
octadesk.com
將每項服務轉化為收入 從銷售到售後。從最簡單到最複雜的服務。市場上最完整、最整合的平台，讓您將每項服務變成收入機會和取悅客戶的機會。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一種全通路訊息服務，可讓任何客戶和員工透過 WhatsApp Business 等日常訊息應用程式進行旅程。無需 IT 技能。無需下載行動應用程式。
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
Tolstoy
gotolstoy.com
開始與您的客戶進行面對面的對話。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式人工智慧 (Generative AI) 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
Taggbox
taggbox.com
#1 使用者生成內容平台，用於跨不同行銷接觸點建立和發布 UGC 活動。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用戶參與度和銷售量。
Zupain
zupain.com
Zupain 是一個幫助企業創建和管理線上商店的平台。我們的尖端平台使企業主可以輕鬆建立商店、整合社交媒體和通訊服務等。我們正在徹底改變線上商店的創建和管理方式，我們是零售 SAAS 解決方案的最終目的地。
Soldsie
soldsie.com
Soldsie 是一個社交商務平台，允許客戶透過 Facebook、Instagram 和 Pinterest 上的評論購買產品。
ChatGenie
chatgenie.ph
為 Messenger、GCash 和其他非傳統電子商務平台內的企業提供端到端商店供應商。
Miappi
miappi.com
Miappi 是一個久經考驗的 UGC 平台，供品牌或電子商務經理、社群媒體主管等使用。 Miappi 允許用戶策劃、審核、授權和分發來自消費者的真實內容。將高效能、版權管理的UGC 重新發佈到： - 微型網站和行銷活動登陸頁面- 電子商務頁面（PDP、類別、主頁、購物車頁面等） - 數位顯示器- 付費廣告- 電子郵件行銷活動整合： - Shopify - Hootsuite - Trustpilot - Brightsign - 新鮮相關性等等。使用 Miappi 社區，您可以與發布有關您的產品或服務的客戶進行更有意義的聯繫，從而提供一種方法來招募這些擁護者進入新的社區用戶體驗。社群讓您可以...
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com 是領先的社交商務平台，旨在自動將網路商店匯入 Facebook，並對其進行完全客製化，以適應 Facebook 領域和原始品牌的外觀和感覺。
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox 是一家屢獲殊榮的 SaaS 公司，提供視覺行銷平台，幫助品牌在整個買家旅程中利用和分發社交內容，以提高參與度、社交認同和銷售。 Flowbox 的核心在於科技如何幫助品牌產生和使用自有、付費、贏得和用戶生成的內容，以實現更有效、轉換和透明的行銷和電子商務。透過我們的平台，我們的客戶能夠收集、審核內容並將其發佈到他們的網站、線上商店和社交管道。 Flowbox 成立於2016 年，是歐洲成長最快的行銷科技公司之一，在2020 年德勤瑞典科技高成長50 強中排名第8。2022 年，Flowbox 和Photoslurp 合併為一家公司，如今，這家合資企業擁有70 名員工，並在瑞典設...
ChannelSight
channelsight.com
適用於每種產品、每個旅程、每個 KPI 的領先電子商務智慧平台。 ChannelSight 與世界上最成功的零售品牌合作，使他們能夠最大限度地提高線上銷售額。我們的產品（您可以組合使用或作為獨立產品）包括：Where To Buy 技術、可購物媒體和數位貨架。我們的軟體使電子商務品牌能夠提供卓越的客戶體驗、收集詳細的見解並保持一流的品牌。透過與客戶採取「合作第一」的方針，我們專業的品牌績效團隊確保我們共同實現我們的目標。
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat 是一個社交商務平台，可直接從社交媒體收件匣進行銷售。功能包括庫存和產品目錄管理、輕鬆結帳、自動聊天機器人、購物車放棄自動化、廣播等。透過自動化客戶支援縮短回應時間，並透過各種整合管理您的業務。
Bambuser
bambuser.com
我們是排名第一的影片商務平台，透過影片內容的魔力，幫助品牌獲得受眾的即時轉換、回饋和參與。