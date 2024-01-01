替代項 - Boost.space

Basecamp

basecamp.com

Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...