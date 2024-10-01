替代項 - Bookitit
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly....
Motion
usemotion.com
Motion 是數千名表現出色的執行長和專業人士使用的專注和生產力工具。它可以保護您的時間和注意力，以便您可以將其花在最重要的事情上
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings 是一款預約安排應用程序，可協助您追蹤您的預訂、員工和客戶。您將永遠不會錯過約會，缺席的情況也會減少。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一種基於雲的約會調度軟件解決方案，使企業主能夠在線管理其約會。該產品滿足中小型企業以及個人專業人士的需求。 Acuity Scheduling允許用戶通過提供自己的時間的實時視圖來自動預約預訂。它具有根據用戶的時區自動同步日曆的能力，並且可以向用戶發送有關其約會時間表的定期警報和提醒。 Acuity Scheduling的調度功能集包括可自定義的進氣表，可嵌入的日曆，第三方應用程序日曆同步和用於研討會的組調度。 Acuity Scheduling適合基於服務的業務，例如培訓和輔導中心，教練和諮詢，攝影和視頻製作公司，健身工作室，沙龍和水療中心以及健康和...
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro 在日常工作流程的各個方面為專業人員提供支持，包括：作業安排、客戶資料庫、發票和付款處理、技術人員派遣等等。它還完全整合了對 Housecall 消費者預訂應用程式的存取。 Housecall Pro 是一款全方位服務工具，可讓服務專業人員在智慧型手機和免費入口網站上運行整個業務。該應用程式以具有競爭力的低成本提供，並為服務專業人員的工作流程的各個方面提供支持，包括：QuickBooks 桌面和線上整合、作業調度、客戶資料庫、發票和付款處理、技術人員派遣等等。它還完全整合了對 Housecall 消費者預訂應用程式的存取。 Housecall Pro 透過以最具競爭力...
Zoho Bookings
zoho.com
線上排程可提供最佳諮詢。 Zoho Bookings 會同步您的行事曆，同時讓客戶自行安排預約並付費。我們的用戶介面會根據您的行業自動定制，這意味著您有賓至如歸的感覺。向智能調度問好！
Doodle
doodle.com
作為線上日程安排領域的全球領導者，Doodle 是安排與客戶、同事和團隊會議的最強大方式。使用我們用戶友好的日曆工具套件找到進行一對一會議、團隊會議等的最佳時間。了解為什麼 Doodle 每月受到 3000 萬用戶的信賴，可以將人們聚集在一起，無論他們使用哪種日曆解決方案。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客戶流管理平台，使獨立企業能夠提供卓越的客戶體驗並充滿信心地運作。核心功能： - 發票 - 提案 - 線上支付 - 日程安排 - 聯絡表單和潛在客戶管理 - 品牌手冊 - 簿記 - Quickbooks 整合 - 自動付款提醒 - 客戶入口網站 + 登錄
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Mindbody
mindbodyonline.com
正在尋找新的運動方式？想要花更少的錢參加瑜珈課程嗎？需要協助尋找新的居家運動方法嗎？ Mindbody 應用程式可以幫助您找到在海灘上鍛鍊身體的最佳場所。無論您是在尋找初學者鍛鍊還是試圖實現 30 天的健身目標，您都可以在 Mindbody 上找到這一切。超過 52,000 家企業提供瑜珈、皮拉提斯、HIIT、自行車、槓鈴、跆拳道、舞蹈、舉重訓練、循環訓練、訓練營等健身課程！為了讓您在運動後恢復健康，可以預訂按摩、臉部護理、針灸或冷凍療法，並以美容預約結束一切——所有這些都在一個應用程式中完成。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
Picktime
picktime.com
Picktime 是一個預約安排平台，讓企業能夠輕鬆管理預約、員工和服務。對於需要任何類型的調度的企業來說，它是一站式解決方案。無論是房間管理、設備租賃、課程預訂、活動管理或課程管理，我們都會為您提供支援。免費註冊並看到您的業務收入突飛猛進
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行...
Cal.com
cal.com
開源調度：發送連結並會面或建立整個市場供人們聯繫。
Timely
gettimely.com
及時。吸引回頭客的預訂軟體。使用易於使用的預訂軟體像專業人士一樣經營您的沙龍，讓您掌控整個客戶體驗。這一切都始於我們華麗的、可自訂的日曆。此日曆可讓您隨時隨地管理您的美髮或美容業務，並讓您的客戶隨時在線預訂自己的預約。但這只是開始。從那裡，您可以利用各種旨在幫助您提供卓越的客戶體驗、增加收入並完美管理業務的工具。這是您在沙龍門上的名字，也是您的聲譽——我們明白。這就是為什麼我們使 Timely 的每個功能都高度可自訂。因此，從線上預訂到客戶溝通、付款和存款到忠誠度計劃，一切都可以按照您想要的方式進行設置，以反映您獨特的品牌和業務需求。無論您是剛開始自己創業，還是已經經營沙龍多年，您都會發現 T...
Setmore
setmore.com
Setmore 是一款線上預約安排軟體，可協助您在線上安排預約、管理預約、日程安排和客戶，所有這些都透過易於使用的 Web 應用程式完成。
Booksy
booksy.com
Booksy Biz 為您提供管理和發展業務所需的所有工具。一個可以接受預約、管理日曆、處理付款、吸引新客戶並讓他們成為回頭客的應用程式。全球有超過 3800 萬客戶使用 Booksy 預約，您一定會擴大您的影響力。列出您的企業，以獲得數百次個人資料瀏覽和每個月 24 小時的時間。 Booksy Biz 行動應用程式可讓您隨時隨地管理您的業務。日曆、客戶、結帳和行銷——我們將核心業務功能放在您的口袋裡，因此沒有什麼可以讓您慢下來。或者，在平板電腦或計算機上使用 Booksy Biz 來體驗 Booksy 的全部功能。除了行動功能之外，您還可以存取員工日曆、庫存管理、強大的報告和高級自訂。如果您...
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的營收團隊的管道產生平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和VMWare 等領先的B2B 品牌相信Qualified 能夠利用其最大的銷售和行銷資產（企業網站）來識別最有價值的買家、發現買家意圖的訊號，並立即擴大其管道。使用 Qualified 的客戶報告，銷售會議次數增加了 10 倍，潛在客戶轉換率增加了 4 倍，管道增加了 6 倍。 Qualified 基於 Salesforce 構建，將網站與 Salesforce 資料連接起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進即時銷售對話。 Qu...
zcal
zcal.co
下一代免費 Calendly 和塗鴉民意調查替代方案，使日程安排再次變得個性化。尋找舉行一對一會議、團隊會議等的最佳時間。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Th...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me 提供簡單但功能豐富的線上預約安排軟體，適用於所有接受時間預約的公司。現在，您的客戶終於可以 24/7 在線上預約並接收簡訊/電子郵件提醒，以消除缺席情況。您將獲得預訂網頁、Facebook 預訂按鈕、Google 日曆同步、促銷功能、預訂時銷售產品的能力、會員功能、禮品卡銷售、預訂統計資料、預訂按鈕（如果您已經有網站並且可以接受）提前付款。請造訪我們的網站 SimplyBook.me 以了解我們的所有功能！
Weshare
weshare.net
讓 Weshare 自動安排您的預約。 Weshare 是隨時隨地與任何人安排約會的最簡單方法。線上、線下、隨時隨地。
YouCanBook.me
youcanbook.me
為您的客戶提供更好的預訂體驗 透過完全客製化且簡單易用的預約體驗從競爭對手中脫穎而出。預訂是您的事。 YouCanBookMe 讓您為您的客戶和您的企業創造最佳的預訂體驗。自訂您的預訂頁面以適合您的工作方式。透過多種顯示選項和可自訂的通知，為您的企業打造獨特的行程體驗，讓您的客戶獲得最佳的行程體驗。無摩擦的日程安排可以節省您的時間。不再需要來回尋找見面時間。讓客戶在適合的時候透過預訂網站為您預訂，該預訂網站 24/7 全天候值班，可安排、取消和重新安排。消除手動任務。透過自動視訊連結、CRM 更新、提醒、跟進和缺席跟踪，將日程安排交給我們。無縫融入您的工作方式 YCBM 提供許多集成，以節省您...
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving 是健身和健康產業發展最快的一體化業務管理軟體。 WellnessLiving 受到全球 5,000 多家企業主和超過 1500 萬用戶的信賴，是您管理和發展業務所需的唯一軟體。它價格實惠、可靠、易於使用，並提供吸引、轉換和留住更多客戶所需的所有工具和行動應用程式。
OnceHub
oncehub.com
OnceHub 透過即時適應客戶偏好的預約安排和數位參與解決方案，幫助大大小小的組織快速追蹤銷售並簡化服務交付。 我們以前稱為ScheduleOnce，被廣泛認為是在線預訂和日曆領域的領跑者，但我們的產品遠遠超出了這一範圍，包括一系列市場領先的工具，旨在以最高的效率和監管來捕獲、限定、吸引和轉換潛在客戶。 每個行業的自由工作者、業主經營者、代理商、附屬機構和內部團隊都依靠我們來加強他們的數位銷售和行銷，實現他們的招募目標，並提供優質服務，一對一或團隊親自提供、遠程或兩者兼具。 篩選和權衡機會，自動將其路由給適當的人員，管理團隊協作的資源池，並隨時預訂房間或設備。當時機成熟時，立即接...
vcita
vcita.com
vcita 讓您能夠透過直覺的管理平台專注於發展業務、保持井井有條並提供卓越的客戶體驗。自動執行耗時的管理任務，例如收款和計費、日程安排、客戶提醒和管理 - 透過記錄筆記並從友好的儀表板查看客戶付款歷史記錄來追蹤您與客戶的互動。
Yesware
yesware.com
Yesware 協助高績效銷售團隊大規模進行有意義的電子郵件推廣。如果您需要透過電子郵件外展來增加收入，但複雜的企業銷售軟體太過分了，請嘗試 Yesware。 Yesware 的 Outlook 和 Gmail 外掛程式位於您的收件匣內，追蹤您的活動，並輕鬆與您已使用的工具整合。 Yelp、Experian 和 Teach for America 等公司使用 Yesware 來建立更好的管道並增加對已完成機會的轉換。 Yesware 是一家總部位於麻薩諸塞州波士頓的私人公司。要了解更多信息，請訪問 www.yesware.com。
Appointy
appointy.com
預約排程軟體 預約排程軟體 排程軟體 免費線上預約排程軟體 預約系統 預約軟體 線上預約軟體
Appointlet
appointlet.com
Appointlet 可讓您直接從您的登陸頁面、電子郵件和銷售管道與您聯繫，從而將更多潛在客戶轉變為實際客戶。然後，預訂會無縫添加到您的 Google 或 Office 365 日曆中，以便您可以專注於銷售！客戶報告稱，由於消除了來回、手動提醒和預約管理任務，銷售額增加了 300%，時間節省了 80%。開始 15 天免費試用並親自查看結果！