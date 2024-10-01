替代項 - Bookeo
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly....
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和分享會議和活動時間，並自動取得提醒。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Reclaim
reclaim.ai
這款由人工智慧驅動的日程安排應用程式適用於忙碌的團隊，可為您的任務、習慣、會議和休息找到最佳時間。透過自適應即時日程安排，恢復最多40% 的每週工作時間，同時透過預測智能保持日曆靈活性，以便在一周時間緊迫時動態維護優先事項- 因此您始終有時間專注於工作，同時保持開放的協作態度與你的團隊。您可以準確地告訴 Reclaim 您希望如何安排優先事項，就像您是一位出色的助手一樣。當計劃發生變化時，它會在幾秒鐘內自動重新調整您的日程安排。想了解更多嗎？請查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任務：在日曆中自動安排待辦事項 • 習慣：為重複的日常事務安排靈活的時間 • 智能 1:1：找到一對一會議的...
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar 是一款線上商務行事曆，旨在讓所有團隊成員保持在同一頁上。您可以立即安排約會、組織活動和預訂資源。主要優點和功能包括： 1. 跨時區協作 在與跨時區的同事合作時，您可以將他們的本地時區設定為日曆的輔助時區。這將幫助您避免混亂並更好地與地理位置分散的團隊進行協調。 2. 智慧安排使用我們的智慧新增和快速新增功能立即安排活動。智慧型添加可以使用您輸入的短語或在電子郵件中選擇短語智慧地建立事件，從而節省時間和精力。使用“快速新增”，您可以透過點擊日曆網格來安排活動。 3. 邀請參與者並授予其訪問權限 根據參與者的可用性安排活動。您可以在安排活動時查看參與者的空閒時間和空閒時...
Motion
usemotion.com
Motion 是數千名表現出色的執行長和專業人士使用的專注和生產力工具。它可以保護您的時間和注意力，以便您可以將其花在最重要的事情上
Teamup
teamup.com
Teamup 是一個線上行事曆應用程序，可供團體組織人員和資源、安排工作、管理可用性和分享事件。組隊
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings 是一款預約安排應用程序，可協助您追蹤您的預訂、員工和客戶。您將永遠不會錯過約會，缺席的情況也會減少。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一種基於雲的約會調度軟件解決方案，使企業主能夠在線管理其約會。該產品滿足中小型企業以及個人專業人士的需求。 Acuity Scheduling允許用戶通過提供自己的時間的實時視圖來自動預約預訂。它具有根據用戶的時區自動同步日曆的能力，並且可以向用戶發送有關其約會時間表的定期警報和提醒。 Acuity Scheduling的調度功能集包括可自定義的進氣表，可嵌入的日曆，第三方應用程序日曆同步和用於研討會的組調度。 Acuity Scheduling適合基於服務的業務，例如培訓和輔導中心，教練和諮詢，攝影和視頻製作公司，健身工作室，沙龍和水療中心以及健康和...
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro 在日常工作流程的各個方面為專業人員提供支持，包括：作業安排、客戶資料庫、發票和付款處理、技術人員派遣等等。它還完全整合了對 Housecall 消費者預訂應用程式的存取。 Housecall Pro 是一款全方位服務工具，可讓服務專業人員在智慧型手機和免費入口網站上運行整個業務。該應用程式以具有競爭力的低成本提供，並為服務專業人員的工作流程的各個方面提供支持，包括：QuickBooks 桌面和線上整合、作業調度、客戶資料庫、發票和付款處理、技術人員派遣等等。它還完全整合了對 Housecall 消費者預訂應用程式的存取。 Housecall Pro 透過以最具競爭力...
Zoho Bookings
zoho.com
線上排程可提供最佳諮詢。 Zoho Bookings 會同步您的行事曆，同時讓客戶自行安排預約並付費。我們的用戶介面會根據您的行業自動定制，這意味著您有賓至如歸的感覺。向智能調度問好！
Doodle
doodle.com
作為線上日程安排領域的全球領導者，Doodle 是安排與客戶、同事和團隊會議的最強大方式。使用我們用戶友好的日曆工具套件找到進行一對一會議、團隊會議等的最佳時間。了解為什麼 Doodle 每月受到 3000 萬用戶的信賴，可以將人們聚集在一起，無論他們使用哪種日曆解決方案。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客戶流管理平台，使獨立企業能夠提供卓越的客戶體驗並充滿信心地運作。核心功能： - 發票 - 提案 - 線上支付 - 日程安排 - 聯絡表單和潛在客戶管理 - 品牌手冊 - 簿記 - Quickbooks 整合 - 自動付款提醒 - 客戶入口網站 + 登錄
Planyway
planyway.com
在日曆或時間線上直觀地管理您的日程安排和規劃團隊合作的最佳方式。從每日日程安排到團隊合作和大型項目，一切都在 Trello 的單一日曆上進行管理！
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Akiflow
akiflow.com
Akiflow 是一款個人工作管理員 + 行事曆桌面應用程式 (win+mac)，可協助您隨時保持井井有條。透過將基礎操作速度提高 10 倍，讓自己保持井井有條將不再是一種負擔，也不會需要一整天太多時間。我們建構 Akiflow 的重點是加快生產力的基礎：捕捉任務、處理任務，並始終知道要做什麼。 → 減少工作量 透過在基礎知識上速度提高 10 倍，讓自己保持井井有條將不再是一種負擔，也不會需要一整天太多的時間。 → 防止錯誤 Akiflow 旨在防止影響生產力最常見的錯誤。我們的功能旨在幫助您避免認知超載、分心、過度安排和情境切換。 → 安心 單一事實來源。明確的時間表。全天為您提供指導的通知...
Mindbody
mindbodyonline.com
正在尋找新的運動方式？想要花更少的錢參加瑜珈課程嗎？需要協助尋找新的居家運動方法嗎？ Mindbody 應用程式可以幫助您找到在海灘上鍛鍊身體的最佳場所。無論您是在尋找初學者鍛鍊還是試圖實現 30 天的健身目標，您都可以在 Mindbody 上找到這一切。超過 52,000 家企業提供瑜珈、皮拉提斯、HIIT、自行車、槓鈴、跆拳道、舞蹈、舉重訓練、循環訓練、訓練營等健身課程！為了讓您在運動後恢復健康，可以預訂按摩、臉部護理、針灸或冷凍療法，並以美容預約結束一切——所有這些都在一個應用程式中完成。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
Picktime
picktime.com
Picktime 是一個預約安排平台，讓企業能夠輕鬆管理預約、員工和服務。對於需要任何類型的調度的企業來說，它是一站式解決方案。無論是房間管理、設備租賃、課程預訂、活動管理或課程管理，我們都會為您提供支援。免費註冊並看到您的業務收入突飛猛進
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行...
Cal.com
cal.com
開源調度：發送連結並會面或建立整個市場供人們聯繫。
Timely
gettimely.com
及時。吸引回頭客的預訂軟體。使用易於使用的預訂軟體像專業人士一樣經營您的沙龍，讓您掌控整個客戶體驗。這一切都始於我們華麗的、可自訂的日曆。此日曆可讓您隨時隨地管理您的美髮或美容業務，並讓您的客戶隨時在線預訂自己的預約。但這只是開始。從那裡，您可以利用各種旨在幫助您提供卓越的客戶體驗、增加收入並完美管理業務的工具。這是您在沙龍門上的名字，也是您的聲譽——我們明白。這就是為什麼我們使 Timely 的每個功能都高度可自訂。因此，從線上預訂到客戶溝通、付款和存款到忠誠度計劃，一切都可以按照您想要的方式進行設置，以反映您獨特的品牌和業務需求。無論您是剛開始自己創業，還是已經經營沙龍多年，您都會發現 T...
Setmore
setmore.com
Setmore 是一款線上預約安排軟體，可協助您在線上安排預約、管理預約、日程安排和客戶，所有這些都透過易於使用的 Web 應用程式完成。
Booksy
booksy.com
Booksy Biz 為您提供管理和發展業務所需的所有工具。一個可以接受預約、管理日曆、處理付款、吸引新客戶並讓他們成為回頭客的應用程式。全球有超過 3800 萬客戶使用 Booksy 預約，您一定會擴大您的影響力。列出您的企業，以獲得數百次個人資料瀏覽和每個月 24 小時的時間。 Booksy Biz 行動應用程式可讓您隨時隨地管理您的業務。日曆、客戶、結帳和行銷——我們將核心業務功能放在您的口袋裡，因此沒有什麼可以讓您慢下來。或者，在平板電腦或計算機上使用 Booksy Biz 來體驗 Booksy 的全部功能。除了行動功能之外，您還可以存取員工日曆、庫存管理、強大的報告和高級自訂。如果您...
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI 是一款基於網路的人工智慧日常計劃程序，旨在幫助團隊和忙碌的專業人士進行日常計劃和時間管理。如何運作：借助 BeforeSunset AI 計劃器和待辦事項軟體，您可以透過日曆和待辦事項清單、回顧昨天的成就和未完成的任務來規劃您的一天。透過追蹤每項任務的時間並一次專注於一項任務，您可以全天按計劃進行。此外，透過估計每項任務所需的時間，您可以確保您的工作按計劃進行並根據需要進行調整。使用 BeforeSunset AI 提供的分析來結束這一天，以回顧和反思您所取得的進展。特點： 讓 AI 為您規劃您的一天：BeforeSunset AI 透過同步您的日曆和待辦事項清...
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的營收團隊的管道產生平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和VMWare 等領先的B2B 品牌相信Qualified 能夠利用其最大的銷售和行銷資產（企業網站）來識別最有價值的買家、發現買家意圖的訊號，並立即擴大其管道。使用 Qualified 的客戶報告，銷售會議次數增加了 10 倍，潛在客戶轉換率增加了 4 倍，管道增加了 6 倍。 Qualified 基於 Salesforce 構建，將網站與 Salesforce 資料連接起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進即時銷售對話。 Qu...