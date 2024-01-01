替代項 - BoardShape

Sherpany

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Sherpany 是瑞士領先的會議管理解決方案，旨在滿足董事會、董事會委員會和執行會議的獨特需求。 Sherpany 深受歐洲頂級公司的信賴，將會議效率提高了 45%，簡化了整個流程——從會議準備到分發數位簽章的會議記錄和行動項目。我們優先考慮安全性和合規性，並擁有經過 FINMA 批准和 ISO270001 認證的強大解決方案，可集中並確保對您的資料進行適當的存取控制。除了可透過網頁瀏覽器存取的基於網路的 Sherpany 平台之外，我們還提供適用於 iOS、Windows 和 Android 的本機應用程序，以便跨不同裝置方便地存取我們的會議管理解決方案。我們基於 SaaS 的軟體，加上我...