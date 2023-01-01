替代項 - Bloobirds
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Adversus
adversus.io
今天改善外撥電話。我們協助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驅動決策，並更聰明地管理聯絡人。
PhoneBurner
phoneburner.com
透過我們的銷售撥號器，Dial 的引導速度提高 4 倍，並最大限度地提高即時對話效果。提高銷售代表的工作效率並最大化收入！立即嘗試 PhoneBurner！
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
Ringover
ringover.com
建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Tenfold
tenfold.com
Tenfold 幫助公司更好地與客戶對話。每次都在電話上即時將客戶資訊付諸行動。
Outplay
outplayhq.com
3 倍於您的銷售會議，而不是您的預算 Outplay 的銷售參與平台擁有提高銷售團隊效率所需的一切 - 多通路外展、外向銷售自動化、潛在客戶追蹤、潛在客戶採購市場、會議安排程序等等。 現在就開始實現你的目標，而不是下個季度。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
Aloware
aloware.com
享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
Yobi
yobi.app
Yobi 將工作電話號碼和有用的整合添加到您現有的裝置中。無需新硬體。專為團隊和企業打造
Ringy
ringy.com
自動化任務。推動銷售。培養領導力。 Ringy 是一個完整的 CRM 解決方案，可在直覺的介面中處理所有交易。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Uptics
uptics.io
一體化銷售自動化平台，讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Cloudtalk
cloudtalk.com
幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Toky
toky.co
按照您的方式工作的現代電話系統 易於設置。整合到任何地方。透過電話、應用程式或桌面打電話給客戶和發送訊息。一切價格合理。
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基於雲端的解決方案，使行銷人員能夠增加收入，同時尊重消費者的選擇。
Voiso
voiso.com
Voiso - 一體化呼叫中心解決方案，旨在充分利用每次客戶互動
Cordless
cordless.io
解鎖您的語音內容。 為客戶支援團隊提供現代化電話服務。 彌合語音和文字之間的差距。
Tendril
tendril.us
Tendril Connect is a sales acceleration tool that focusses on agent assisted dialing. Our team of skilled agents dial through a list of prospects that our customers provide. The agents navigate phone trees, leave pre-recorded voicemails, and speak with receptionists until the intended target is reac...
iPlum
iplum.com
iPlum is a mobile first solution for business professionals. It works on your existing smartphone without changing carriers. You get a separate line with calling, texting and phone system features. It is simple to use, backed with enterprise security controls. The platform provides HIPAA compliance ...
GoDial
godial.cc
GoDial is an Automatic Call App,Mobile CRM and Outbound Dialer Software for Mobile Telecalling and Outbound Calling Service. Set-Up your Outbound Call Center in less than 2 mins with GoDial. GoDial uses phone's SIM for dialing, hence no costs for Cloud Telephony or VoIP.
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom cloud reports can easily generate detailed reports of your telephone or call center activity from anywhere in the world; there is no need to purchase any additional software. You can achieve this by installing a collector of PBXDom and connecting your PBX or Call center to the computer that y...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI is a new-age unified cloud communication platform that is efficient, flexible, and packed with necessary modern features for businesses of all types. It seamlessly integrates with your favorite CRM tools and APIs, allowing you to streamline your workflow and automate tasks. You can also cont...
Pipes.AI
pipes.ai
Pipes.AI uses AI-driven calls and texts to instantly follow up with your digital leads, converting them to live calls of actual prospects into your call center. Pipes.AI lets you: ✅ Learn which leads sources are most effective, so you can quickly optimize your spend ✅ Test voice scripts to optimize ...
MyOperator
myoperator.com
MyOperator is India's leading cloud communication provider, catering to 10,000+ businesses including NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo, and Myntra. With a suite of offerings like Corporate line, 360-degree Campaign Management, Office IVR, call analytics, cloud call centre, SMS + WhatsApp campaigns and...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft...
Sellular
sellular.com
Sellular 是一個專為快速成長的中型企業設計的銷售參與平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地贏得更多交易。領導者可以高枕無憂，因為他們知道他們正在將業務所需的所有資料捕獲到 Salesforce CRM 中，並全面了解所有交易。體驗一個易於實施、具有靈活的合約條款、優惠的價格和卓越的客戶服務的平台。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者引導和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發流程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
Teliqon
teliqon.io
雲端通訊高水準服務，提供DID虛擬號碼、SIP中繼、創建雲端PBX等業務解決方案。我們提供各種一流的電信工具和服務來增加您的銷售額。我們的卓越協助使您在各個階段都能輕鬆建立和發展業務。企業可以使用我們的雲端 PBX 解決方案拓展與客戶溝通的新方向。您的員工可以在任何地方進行操作並透過虛擬號碼 (DID) 呼叫任何目的地，這使得業務可以在任何時間和地點進行，無需任何額外的硬體或特殊設定。對於 SIP 中繼，我們的直接和轉接營運商互連的綜合網路使我們的客戶能夠同時獲得靈活的定價和卓越的語音品質。適用於任何類型的企業（從小型到大型，需要與任何地區或國家的客戶進行安全電話通訊）的安全解決方案。
TalkChief
talkchief.io
Talkchief 是滿足您團隊所有通訊需求的終極解決方案。透過 Talkchief，您可以在一個強大且直覺的平台上輕鬆管理團隊的所有聊天、視訊通話和檔案共享。無論您是在專案上進行協作、召開虛擬會議，還是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能滿足您的需求。告別同時使用多個通訊應用程序，迎接精簡、輕鬆的團隊合作。透過 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的團隊溝通無縫且高效的功能。從高清視訊和音訊通話到即時聊天、螢幕共享和文件存儲，一切都觸手可及。此外，憑藉跨裝置相容性，您可以從任何地方存取您的對話和文件，無論您是在桌上型電腦、筆記型電腦還是行動裝置上。因此，無論您身在何處，都可...
DCDial
dcdial.com
我們基於雲端的聯絡中心解決方案可協助公司透過互動式文字和語音接觸數百萬客戶。我們高度可自訂的解決方案擁有直覺且使用者友好的介面，使我們的客戶能夠快速且相對輕鬆地設計和部署複雜的通訊策略。我們透過自動化業務流程幫助客戶提高生產力、效率和獲利能力：銷售和行銷、日程安排、公告、付款處理等。總部位於喬治亞州亞特蘭大。
CommPeak
commpeak.com
發現 CommPeak 的力量：您的終極基於雲端的通訊解決方案 在 CommPeak，我們的使命是徹底改變基於雲端的業務通信，使其比以往更輕鬆、更經濟。我們致力於為像您這樣的個人和企業提供優質的產品和服務，推動成功。以下是 CommPeak 脫穎而出，成為滿足您通訊需求的終極解決方案的原因： 促進銷售的雲端聯絡中心解決方案 CommPeak 透過我們高度可自訂的基於雲端的聯絡中心解決方案簡化了業務通訊。無論您專注於呼入、呼出或混合式呼叫中心，我們的創新工具都旨在滿足您獨特的業務需求。透過 CommPeak，您可以享受以下優勢： 全球覆蓋：透過我們的全球 A-Z SIP 終端服務擴大您的覆蓋範圍...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一個雲端電話平台，可自動執行您的商務通話。使用者可以使用獨特的虛擬號碼撥打外線業務電話，並使用相同號碼接聽來電。透過虛擬號碼撥打的電話可以被記錄並與任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）整合。產生詳細的呼叫分析和人工智慧見解以提高團隊績效。 FreJun 還提供了獨特的自動呼叫功能（自動撥號器），用戶可以自動呼叫號碼清單。透過將 FreJun 與工作流程工具結合使用，整個聯絡系統可以在 5-10 分鐘內自動化。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是一款基於雲端的銷售溝通工具，可協助您接觸最多 3 倍的潛在客戶並達成更多交易。現在了解更多。
Salesfinity
salesfinity.co
Sales 使用 Salesfinity AI 並行撥號器進行即時客戶對話。花更少的時間聽撥號音和語音郵件，而花更多的時間與潛在客戶交談。我們的人工智慧將自動記錄通話、研究潛在客戶和導航撥號樹。
Orum
orum.com
Orum 是人工智慧驅動的即時對話平台，可增強銷售活動、連接團隊並增加收入
Koncert
koncert.com
Koncert 的多通路 AI 銷售互動平台可協助您增加 B2B 銷售收入並轉換潛在客戶。人工智慧撥號器。 AI並行撥號器。 AI流量撥號器。代理輔助撥號器。節奏。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
NeoDove
neodove.com
您唯一需要的電話撥號器和 CRM。 功能齊全的撥號器和電話呼叫 CRM，可提高生產力並促進銷售。
Salesken
salesken.ai
Salesken 為您提供銷售代表在通話中的表現的詳細可見性，以便您可以提高客戶參與度並達成更多交易。
amplemarket
amplemarket.com
當您專注於銷售時，Amplemarket 會處理繁瑣的任務。它是自動駕駛儀上的潛在客戶開發、電子郵件推廣和潛在客戶資格認證。