替代項 - Block Advisors
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 開發和銷售的會計軟體包。 QuickBooks 產品主要針對中小型企業，提供本地會計應用程式以及接受企業付款、管理和支付帳單以及薪資功能的基於雲端的版本。
ADP
adp.com
ADP 提供業界領先的線上薪資和人力資源解決方案，以及稅務、合規、福利管理等。透過 ADP 獲得最佳效果。
Kwork
kwork.com
Kwork 是一個全球自由職業市場，提供起價 10 美元的固定價格服務。從網頁開發和設計到音樂創作、SMM、SEO、影片編輯等等 - 總有一款服務可以滿足您的各種需求！
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。Zenefits 成立於 2013 年。總部位於舊金山。
Osome
osome.com
我們將您從手工會計中解放出來，理清電子商務，並成立公司。在您發展業務的同時，讓我們的專家處理發票、報告和稅務事宜
Alight
alight.com
從受聘到退休，甚至以後，您的員工都依賴您提供資源來增強他們的健康、財富和福祉。透過數據和技術將權力交給他們，透過及時、更廣泛的互聯洞察提供清晰的資訊。為您的員工和企業帶來更好的成果。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
作為全球專家解決方案的領導者，我們幫助專業人士在健康、稅務、會計、財務和法律領域最重要的時候發揮深遠的影響。
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 是中小型企業的 Quickbooks 和 Xero 簿記、會計和諮詢解決方案。
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire 是一款簡單且強大的基於雲端的招募工具，可輕鬆發佈到招募網站和管理候選人。輕鬆建立新的職缺貼文並將其發佈到重要的職位委員會。透過社群媒體進行宣傳並審查履歷、下載提交的文件並附加回饋、評級和關鍵字。 TriNet Hires 線上和行動應用程式讓您的企業能夠快速且有效率地聘用最優秀的人才。
Bench Accounting
bench.co
Bench 是美國最大的小型企業專業簿記服務公司。今天就開始免費試用，我們將為您記帳一個月。
Paro.ai
paro.ai
Paro 是一個成長平台，它將專家人才社群和企業聚集在一起，以應對眼前的挑戰並制定長期成功的計劃。憑藉專有的人工智慧技術和深入的行業專業知識，Paro 為企業匹配最合適的專家和解決方案，以解決問題並推動成長。我們的精英財務和會計專家群體為客戶提供一系列服務，從簿記和會計到高度專業化的企業發展和策略諮詢。透過利用人力和技術的力量，帕羅使企業和專業人士能夠追求有意義的工作，甚至超越他們最崇高的目標。
Pilot
pilot.com
專注於您的業務，了解我們的專業簿記員在軟體超能力的幫助下，正在照顧您的帳簿。
Zeni
zeni.ai
人工智慧驅動的新創公司財務團隊。 透過 Zeni 的智慧簿記、會計和 CFO 服務，解鎖即時財務洞察和全方位服務的財務團隊。
Crowe
crowe.com
Crowe 是一家公共會計、顧問和技術公司，將深厚的行業和專業知識與創新技術聯繫起來，透過傾聽客戶的業務、行業趨勢以及他們面臨的挑戰，誠信、客觀地為客戶創造價值。
Fincent
fincent.com
體驗無縫的財務管理。簡化 ✓ 簿記 ✓ 報稅 ✓ 發票和付款 ✓ 費用追蹤等。預約演示！
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark 提供線上會計，其中包含自動會計和專用客戶團隊，以簡化稅務準備、發票、付款、費用追蹤等
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供會計和財務軟體的會計軟體和服務公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 於 2009 年創立，於 2010 年從創業孵化器 Y Combinator 畢業。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收購了總部位於聖荷西的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收購了第二家公司 mAccounting，這是一家位於印第安納波利斯的會計和稅務公司。
Ceterus
ceterus.com
自動化就在這裡——讓它成為您會計的一部分！ 無論您是小型企業企業家還是支持小型企業的註冊會計師事務所，您都需要自動化才能在當今的市場中競爭。 Ceterus 結合了簿記和報告流程中自動化步驟的技術，從而降低了成本、提高了準確性並縮短了結帳時間。我們的客戶和合作夥伴依賴我們的技術，以便他們可以專注於自己的業務和客戶。 為您的會計帶來自動化，而無需中斷您的業務。
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR 是全球領先的就業平台，讓企業能夠輕鬆地在國際上聘用團隊。 ChaadHR 負責數十個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。我們鐵定的智慧財產權保護和業界領先的安全保證讓您在全球範圍內高枕無憂。我們只收取固定的一筆低統一費率費用，而不是按百分比收取，以便幫助您控制預算。
Allevity
allevity.com
Allevity 讓客戶可以自由地重新做他們喜歡做的事情。 45 年來，他們透過一整套全面的雇主解決方案讓雇主安心無憂。客戶相信 Allevity 能夠專業地處理他們的人力資源、薪資、招募和人員配置。 Allevity 的使命是成為您的最佳商業決策。人力資源Allevity 透過以下方式幫助您經營業務： - 解讀不明確的僱傭法律和法規- 使您的公司符合勞工標準- 處理福利和工人賠償- 將您從繁瑣的員工任務中解放出來薪資Allevity 的薪資外包選項讓您有時間重新投入工作。我們提供： - 薪資處理的繁重工作 - 真正合作夥伴關係的體驗 - 為您的帳戶配置的軟體框架 您保留： - 您想要多少參與...
PayEntry
payentry.com
Payentry 提供的技術使薪資服務變得簡單——強大的處理引擎以及最直觀的工作流程和使用者體驗。我們的最新版本 NextGen 讓 Payentry 線上薪資軟體平台變得更快、更整合且更易於使用。了解與我們的客戶一起建立、為我們的客戶打造的薪資平台的差異。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 幫助求職者在呼叫中心、製造、航運和其他輕工業行業找到工作
G&A Partners
gnapartners.com
透過在人力資源、員工福利、薪資管理和工作場所安全領域提供經過驗證的解決方案和技術，G&A Partners 減輕了繁瑣的管理任務的負擔，使企業主能夠將時間、才能和精力集中在公司發展上。作為人力資源外包供應商，G&A Partners 為您提供專注於業務所需的時間。我們的合作關係並不是從推銷開始，而是從發現您獨特的業務需求並制定客製化的、透明的解決方案開始。憑藉經過認證的人力資源專家、尖端技術和以客戶為中心的方法，我們可以減輕您的人力資源負擔，並幫助您制定人員策略，將時間重新交到您手中。
Insperity
insperity.com
自 1986 年以來，Insperity 提供人力資源和商業解決方案，幫助美國最好的公司繁榮發展。
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum 提供外包人力資源、薪資和薪資管理、員工福利和福利管理、401(k)、工人薪資和人力資源解決方案。
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub 是一個虛擬的個人和企業所得稅準備平台，為申報者與專門的註冊會計師進行配對。我們的目標是將家庭在線報稅的便利性和低廉價格與專業準備的納稅申報表的保證結合起來。我們的平台允許用戶與稅務專業人士進行虛擬交流和共享所得稅文件，同時省去他們必須完成與傳統自助線上平台相關的冗長複雜調查問卷的麻煩。我們獨特的低管理費用業務模式使我們能夠比傳統的步入式稅務準備特許經營節省約 50%，從而使我們能夠為客戶提供真實且可識別的價值主張。
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket 是一家提供線上報稅服務的公司。
Collective
collective.com
Collective 是第一個專為單一企業設計的線上後台平台。 Collective 的技術和值得信賴的顧問團隊讓我們的會員自由地專注於重要的事情，處理從企業註冊到會計、簿記、稅務服務以及進入蓬勃發展的社區的一切事務，所有這些都在一個平台上進行。我們的會員加入後第一年平均節省 10,000 美元。透過 Collective，我們希望您能夠像全職工作一樣順利地經營自己的企業。我們由一群連續創業家和單一企業經營，他們相信讓自營工作者能夠享受與大公司相同的稅收優惠。
Profit Matters
profitmatters.co
利潤很重要 簿記可確保您每個月的財務報表都是準確的。我們熱愛企業家，理解他們的痛苦。準確的財務數據可以帶來更好的決策，進而帶來更好的利潤。
Digits
digits.com
數字就是會計，經過重新想。想像乾淨的帳簿、深刻的見解和直觀的報告，所有這些都在月底（而不是晚 2-3 週！）交付，成本是任何傳統公司的一半。 Digits 在 20 多年來構建了第一個現代會計平台，該平台從頭開始設計，旨在為技術領先的企業實現簿記和會計的自動化。 Digits 將尖端人工智慧與美國專業註冊會計師結合起來，為種子期至 B 輪融資的公司提供全方位的會計和簿記服務。