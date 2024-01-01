替代項 - Blobr

IFTTT

ifttt.com

If This then That，也稱為 IFTTT，是一種基於 Web 的免費軟體服務，它創建簡單的條件語句鏈（稱為小程式）。 小程式由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服務中發生的變更觸發。例如，如果用戶使用主題標籤發推文或複製照片，則小程式可能會發送電子郵件訊息。如果有人在照片中標記用戶，Facebook 將向用戶的存檔提供資訊。除了基於Web 的應用程式外，該服務還可以在iOS 和Android 上運行。 2015 年 2 月，IFTTT 將其原始應用程式更名為 IF，並發布了一套名為 Do 的新應用程序，...