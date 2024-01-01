替代項 - Blobr
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球遠端公司，允許最終用戶整合他們使用的 Web 應用程式。儘管 Zapier 總部位於加州桑尼維爾，但在美國各地和其他 23 個國家/地區擁有 250 名員工。
IFTTT
ifttt.com
If This then That，也稱為 IFTTT，是一種基於 Web 的免費軟體服務，它創建簡單的條件語句鏈（稱為小程式）。 小程式由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服務中發生的變更觸發。例如，如果用戶使用主題標籤發推文或複製照片，則小程式可能會發送電子郵件訊息。如果有人在照片中標記用戶，Facebook 將向用戶的存檔提供資訊。除了基於Web 的應用程式外，該服務還可以在iOS 和Android 上運行。 2015 年 2 月，IFTTT 將其原始應用程式更名為 IF，並發布了一套名為 Do 的新應用程序，...
Make
make.com
Make 讓您只需點擊幾下即可設計、建置和自動化任何內容 - 從任務和工作流程到應用程式和系統。 以前稱為 Integromat。
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是一項針對雲端規模應用程式的監控服務，透過基於 SaaS 的資料分析平台提供對伺服器、資料庫、工具和服務的監控。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一個 API 中心，可協助開發人員找到並直接連接到世界頂級 API，並從一個中心位置管理自己的 API。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可協助領先公司設計、保護和擴展應用程式介面 (API)。免費試用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新世代無程式碼平台，用於自動化業務流程並透過程式碼產生為網路和行動裝置建立本機應用程式。
Aspose
aspose.app
跨平台文件格式應用程式。 PDF、Word、Excel、PowerPoint、Visio、Project、OneNote、OpenOffice、CAD、3D 格式的線上文件處理。
Mockaroo
mockaroo.com
免費的測試資料產生器和 API 模擬工具 - Mockaroo 可讓您建立自訂 CSV、JSON、SQL 和 Excel 資料集來測試和示範您的軟體。
CodeCanyon
codecanyon.net
每個網站建置都有數千個程式碼、腳本和插件。 從電子商務外掛程式、行動應用程式模板、PHP、Bootstrap 等中進行選擇，滿足任何預算，由世界上最好的開發人員建立。
ReadMe
readme.com
開發者中心可滿足您所在使用者的需求。 ReadMe 將您的 API 文件轉變為互動式中心，幫助開發人員取得成功。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上萬使用 SwaggerHub 的開發人員來建立和設計出色的 API。立即註冊或登入。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先進的整合平台，用於連接您日常使用的工具。使用我們的視覺化工作流程編輯器輕鬆簡化流程。透過點擊或程式碼進行建置。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商業軟體公司，提供整合平台即服務 (iPaaS) 工具，用於連接雲端資料來源、SaaS 應用程式和本地業務軟體應用程式。 SnapLogic 成立於2006 年，總部位於加州聖馬刁。SnapLogic 由Informatica Gaurav Dhillon 前執行長兼聯合創始人領導，並獲得了Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和Naval Ravikant 的風險投資。截至2017 年，該公司已籌集 1.363 億美元。2015 年12 月 10 日，SnapLogi...
Workato
workato.com
Workato 是 Gartner MQ 的領導者，它不僅僅是一個 iPaaS。它是一個可供業務和 IT 部門使用的智慧自動化平台。它支援數千個企業和工作流程用例，因此您可以自動化一切。
Archbee
archbee.com
創建令人驚嘆的文檔所需的一切。 立即幫助您的用戶開始使用您的產品。快速建立產品文件、開發人員指南和 API 參考 — 無需遇到工程難題。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
Backendless
backendless.com
可視化應用程式開發平台，使應用程式建置直觀且易於管理，無需任何程式碼。
elastic.io
elastic.io
基於微服務的混合整合平台，用於跨不同的基於雲端和本地應用程式、平台和資料庫的即時資料同步。
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
APILayer
apilayer.com
無憂 API 市場 增強應用程式的功能，而無需擔心可擴展性和穩定性。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
Zuplo
zuplo.com
更快地交付高品質 API：Zuplo 的 API 閘道可協助小型和大型團隊將 API 快速、安全地投入生產，並提供改變遊戲規則的開發人員體驗。
Pusher
pusher.com
為行動和網路提供即時體驗。 靈活、可擴展且易於使用的雙向託管 API。我們創建並維護複雜的訊息傳遞基礎設施，以便您可以快速建立使用者所需的即時功能。
Blockspring
blockspring.com
使用新的 Blockspring 應用程式進行銷售和招聘，快速建立和豐富潛在客戶清單。
Kong
konghq.com
Kong 是一家提供 API 和微服務管理的雲端連線公司。我們的平台將 API 閘道、Ingress 和 Service Mesh 統一到一個開發人員解決方案。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用於產生 REST API 的無程式碼、基於雲端的工具之一。它可以讓開發人員立即從任何資料來源產生 RESTful API，從而消除現代行動、Web 和物聯網應用程式的後端開發。