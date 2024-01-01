替代項 - Blastramp
Printful
printful.com
在線創建和銷售定制產品。將您的想法轉化為留下深刻印象的優質產品
DSers
dsers.com
電子商務的最佳全球速賣通直銷工具。
ShipStation
shipstation.com
使用 ShipStation 匯入、管理和運送您的訂單。我們的運輸軟體旨在為您節省電子商務訂單履行的時間和金錢。
Shiprocket
shiprocket.in
電子商務運輸變得簡單 印度排名第一的電子商務運輸解決方案，受到超過 10 萬個品牌和企業家的信賴 實現最低的運費、最廣泛的覆蓋範圍和最好的客戶服務。
Spocket
spocket.co
Spocket 讓您輕鬆開始代發貨美國和歐盟供應商的頂級產品。免費開始使用，看看為什麼 Spocket 始終獲得 5 星評價。
Veeqo
veeqo.com
多合一電子商務運輸軟體。透過低運費、自動化和無憂的履行工具，降低履行訂單所需的成本和時間。
Dropified
dropified.com
Dropified 讓您能夠自動化您的 eBay/AliExpress 直銷業務，或推出您自己的客製化品牌補充品，直銷給您的客戶。
Sendcloud
sendcloud.com
自動化您的運送流程，同時提供最佳的交付體驗。透過領先的運輸軟體輕鬆連接到 80 多家承運商。
Shippo
goshippo.com
Shippo 是電子商務企業的最佳多承運人運輸軟體。尋找最佳運費、與電子商務平台整合、列印運輸標籤、追蹤包裹遞送，並使用我們的運輸 API 或網路應用程式驗證地址。
Webgility
webgility.com
立即登入即可存取線上零售商和商業企業的領先會計自動化和多通路軟體平台。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的線上市場上列出和銷售其產品的最簡單方式。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、推銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 連結品牌和 3PL，創造更靈活、更可靠的履行網絡，超越當今消費者的極高期望。
Channable
channable.com
我們的一體化平台提供您所需的解決方案，以實現更高的可見度、更聰明的廣告活動和更個人化的行銷。
Easyship
easyship.com
對於需要最低費率、無縫整合、強大的自動化功能和最廣泛的快遞公司運輸軟體的商家來說，這是第一個選擇。我們讓運輸變得簡單！
Planio
plan.io
工程師專案成功：問題追蹤、專案管理、版本控制、幫助台、文件同步、Wiki 和聊天。
Convictional
convictional.com
使用 Convictional 啟動多供應商 B2C 或 B2B 市場。我們使零售商和分銷商能夠與第三方供應商進行採購、加入和集成，以進行市場和直運。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，可以幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細洞察，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史記錄、了...
Feedonomics
app.feedonomics.com
我們排名第一的資料饋送優化和產品饋送管理系統平台可讓您在人們在線購物的任何地方列出您的產品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
Sellercloud
sellercloud.com
您的電子商務業務的終極解決方案。 簡化您的營運並擴展到更多管道。無縫控制您的庫存、目錄、採購和履行。
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
HyperSKU
hypersku.com
我們讓您輕鬆找到最好的直銷產品並銷售以獲得最大利潤，因為我們為您做了所有艱苦的工作。在這裡了解更多！
Duoplane
duoplane.com
Duoplane 是電子商務代發貨和營運自動化軟體的領先供應商。進階訂單路由、庫存同步。
ChannelGrabber
channelgrabber.com
ChannelGrabber 多通路電子商務軟體，用於庫存管理、訂單管理（包括發票、運輸、訊息傳遞等）。 以前稱為訂單中心。
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在線銷售的中心樞紐。連結您的管道並管理您的庫存、訂單、運輸標籤和財務報告 Stockpilot 提供了一整套功能，可透過單一面板簡化您的電子商務流程。我們提供來自每個重要市場和網上商店 CMS 以及許多運輸承運商的廣泛整合。防止交叉銷售，保持健康的庫存並專注於發展您的業務！
Omnirio
omnirio.com
Omnirio 可讓您在一個易於使用的地方管理所有線上商店，以便您可以在任何地方進行銷售！
3DSellers
3dsellers.com
該標記的領先 eBay 銷售工具位於 3Dsellers eBay 銷售經理平台上。透過 eBay 自動化和清單、訂單、訊息等的大量操作，獲得更多 eBay 銷售和回饋並節省時間。透過甚至與 Shopify、Etsy、亞馬遜和其他市場整合的服務台和訂單管理器，為您的 eBay 買家提供快速（甚至自動）客戶支援。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一種靈活的商務管理解決方案，可讓您在多個管道和市場中簡化、自動化和管理您的產品、清單、定價、庫存和訂單。 StoreAutomator 客戶在第一年不必要的管理任務上花費的時間減少了 50%，銷售額快速成長，收入也增加了。
Crowdship
crowdship.io
Crowdship 讓零售商能夠快速找到、加入和銷售頂級品牌的產品。立即尋找、裝載和代發貨頂級品牌的產品，無需預先購買庫存。與無限的供應商即時同步產品、定價、庫存、訂單、退貨、付款等。當您進行銷售時，Crowdship 會自動在每個供應商的商店中建立採購訂單。當產品完成後，Crowdship 會同步追蹤訊息，並向每個供應商付款，無需手動輸入。使用 Crowdship 經營自動化代發貨業務。
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe 是一家發展超快的自舉創業公司，為電子商務 Dropshipping 企業和客戶提供 SaaS 解決方案。