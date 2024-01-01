替代項 - BlackMesh

Bubble

bubble.io

Bubble 是一種視覺化程式語言和應用程式平台即服務，由 Bubble Group 開發，使非技術人員無需鍵入程式碼即可建立 Web 應用程式。相反，使用者透過將元素拖放到畫布上並定義工作流程來控制邏輯來繪製介面。 Bubble 的願景是讓手工編碼在很大程度上變得過時。雖然它是可視化的，但它確實需要一些學習，並且可以用來創建比面向模板的Web 應用程式建構器（例如Wix）更進階的功能。它在學校中用於教育目的，並被其他組織用於商業目的。Bubble 提供 API 整合、模板和插件。該平台隨後還在 Bubble 生態系統內構建的模板、插件和服務中引入了新的利基提供者。