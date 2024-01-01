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Bitpapa 是一家 P2P 交易所，主要在獨聯體國家提供加密貨幣交易交易：俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克。 Bitpapa 服務的主要優勢之一是能夠在 P2P 交易所購買 XMR，因為大多數 P2P 平台並未列出這種匿名加密貨幣。它具有簡單而簡約的介面，並包括一個審查系統，允許用戶僅選擇值得信賴的交易對手。 Bitpapa 的顯著特徵是 Telegram 機器人的存在，它提供了全方位的基本功能。 該平台向廣告商收取高額費用，這反映在匯率中。這使得接受者進行交易不太有利，但他們獲得了高品質的服務。

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