BirdDog Software

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BirdDog Software 是領先的基於網路的整合軟體套件，包括訂單履行、CRM 和電子商務軟體。 BirdDog Enterprise 也是業界最好的軟體即服務 (SaaS) 業務軟體，透過單一、整合且功能強大的業務管理軟體解決方案為您的整個公司提供支援。 BirdDog Enterprise 的獨特之處在於它建立在單一平台上，因此銷售、支援、運輸和計費在每次互動中都使用相同的資訊。 Enterprise 為您提供重要的即時商業智能，以便您可以更快地做出更好的決策。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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