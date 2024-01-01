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Bilflo 了解整合解決方案而不是端到端解決方案的需求。 Bilflo 採用開放式 API 設計，可整合到您目前的業務生態系統中，將前台（ATS、CRM）與後台流程（時間管理、薪資、會計）連接起來，因此無需在多個位置手動輸入資料。您最好的工具和流程可以無縫協作。 Bilflo 整合並追蹤銷售和招募活動，整合各個系統的時間和費率，並統一銷售和毛利數據。將所有這些數據集中在一處，您就可以準確地了解承包商、銷售團隊成員和組織的健康狀況。 Bilflo 增強您的ATS 系統- 即時、客製化的報告和分析- 有限的後台管理集成合作夥伴- 導入批量計時- 添加自定義工資單項目Bilflo 有助於以下工作： - 每週處理工資單（比較多個考勤卡、追蹤費用） ) - 確保臨時工工資的準確性 - 透過詳細的考勤卡及時、正確地向客戶開具發票 - 具有即時數據點的實用商業智能，整合在所有系統工具中。 - 擴展後台資源以提高生產力
目錄:
Business
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