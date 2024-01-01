BigSpeak 是一款功能豐富的文字轉語音和語音轉文字軟體，可在線上存取。 BigSpeak 的主要功能包括將書面文字轉換為各種語言的高品質、逼真的音訊。 它使用先進的機器學習演算法來產生合成語音，並支援多種語言的翻譯，以幫助克服語言障礙。 「語音轉文本」功能還使用戶能夠將口語轉換為書面文本，從而方便根據音訊輸入創建轉錄。 此外，BigSpeak 還提供「語音複製」功能，讓使用者可以建立模仿特定聲音或語音模式的語音，以實現獨特的音訊輸出。 還實現了額外的「文字到影片」功能，可以根據使用者的文字輸入製作人工智慧產生的影片。 BigSpeak 確保高水準的資料安全性，所有處理的資料都經過加密並安全地儲存在雲端。 增強的編輯選項使用戶能夠透過編輯現有結果而不是重新啟動流程來節省時間和精力。進度追蹤器用於監控和審查工作歷史記錄。 BigSpeak 的服務可用於廣泛的應用，包括創建有聲書、為不同場景產生聲音等等。

網站： bigspeak.ai

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