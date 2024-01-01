BgSub 是一款高度自動化的 Web 應用程序，利用 AI 技術有效地刪除或取代影像中的背景。該工具的功能不需要圖像上傳，從而為用戶提供了重要的隱私保護。 它具有高精度，為了進一步增強視覺效果，它包括人工智慧著色功能，可以智慧調整處理後影像的顏色。 除了刪除背景之外，BgSub 還允許使用者選擇顏色、漸層或不同的圖像來替換背景。它提供了大小、位置和鏡像的自由調整以及應用各種藝術效果的機會。 BgSub 對於想要修改社交媒體照片的個人、需要有吸引力的圖像的Web/應用程式開發人員、希望在不使用綠幕的情況下更改背景的攝影師、需要增強產品圖像的電子商務網站以及媒體或媒體領域的任何人都非常有益。 儘管該工具基於人工智慧的複雜性，BgSub 提供了易於使用的介面和快速的結果，使影像背景變更成為一項簡單的任務。

網站： bgsub.com

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