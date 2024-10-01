替代項 - BetterUp
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一種基於雲的約會調度軟件解決方案，使企業主能夠在線管理其約會。該產品滿足中小型企業以及個人專業人士的需求。 Acuity Scheduling允許用戶通過提供自己的時間的實時視圖來自動預約預訂。它具有根據用戶的時區自動同步日曆的能力，並且可以向用戶發送有關其約會時間表的定期警報和提醒。 Acuity Scheduling的調度功能集包括可自定義的進氣表，可嵌入的日曆，第三方應用程序日曆同步和用於研討會的組調度。 Acuity Scheduling適合基於服務的業務，例如培訓和輔導中心，教練和諮詢，攝影和視頻製作公司，健身工作室，沙龍和水療中心以及健康和...
Metaview
metaview.ai
讓每一次訪談都成為精彩的訪談。 在擴大團隊規模時，不可能保持面試的一致性和高品質。 Metaview 提供獨特的數據和分析以及可操作的回饋來幫助面試官改進。其結果是候選人更滿意、偏見更少、招募流程更有效率。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
Lattice
lattice.com
Lattice 是一個人員管理平台，匯集了所有工具、工作流程和見解，幫助組織在獲勝文化中培養敬業且高績效的員工。透過將持續績效管理、員工敬業度調查、薪酬管理和職業發展工具整合到一個互聯解決方案中，萊迪思可以提供強大的人員分析，供人力資源和人員團隊使用，以推動產生有影響力的業務成果。萊迪思連續三年躋身 Inc. 500 家成長最快的私人公司排行榜，並被 99% 的員工評為最佳工作場所，為全球 5,000 多家客戶提供服務，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
Vagaro
vagaro.com
找到您的下一個沙龍，水療或健身專業人士。閱讀和發布評論。安排在線約會24/7，以供髮型，著色，指甲護理，護膚，按摩，化妝，私人教練，瑜伽，普拉提等！
Simplero
simplero.com
Simplero 透過將軟體堆疊簡化為一個有趣且易於使用的平台，幫助教練和知識創造者建立他們喜愛的業務和生活，以便他們能夠與客戶建立有意義的關係。從創建課程、建立網站和發送電子郵件，到銷售產品、管理聯盟計劃和自動化。借助 Simplero，您可以在一個地方（而不是到處）經營您的線上業務。 Simplero 幫助領導者建立改變世界的社群。 - 出色的支援 - 建立網站和登陸頁面 - 會員管理 - 電子郵件行銷和自動化 - 付款和訂閱 - 課程和社群 - 客戶洞察
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人為本的工作場所學習軟體。人不是齒輪，Schoox 是根據人類實際學習方式而設計的。我們讓學習者無論身在何處（從前線到公司辦公室）都能提供更多種類的內容，從而保持學習者的好奇心。透過讓學習變得簡單、容易、有價值和有趣，我們幫助您讓每個人對自己的職涯發展更加興奮。學習者可以「提高」他們的技能，在工作中成長並完成更多工作，並且您可以衡量他們出色成就的影響。 Schoox 將學習、內容、參與、人才發展和業務影響工具整合到一個全面的解決方案中，鼓勵學習者透過現代直覺的使用者介面參與相關的技能培養內容。
InterviewAI
interviewai.io
透過人工智慧驅動的問題進行更好的採訪。 使用 InterviewAI 簡化您的面試流程。我們的人工智慧平台即時產生量身定制的面試問題，讓您可以輕鬆進行高效且有效的面試，從而找到最適合該職位的候選人。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思維的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的執行長和人力資源團隊使用 Leapsome 的平台來實現績效管理、員工敬業度和學習之間的閉環。作為人才支援平台，Leapsome 結合了目標和 OKR 管理、績效評估和 360 度、發展框架、員工學習和入職、員工敬業度調查、反饋和表揚、薪酬和晉升以及會議等工具。了解更多：Leapsome.com
Wonsulting
wonsulting.com
透過 Resume 和 Networking AI 進行 AI 求職。 借助越來越多的人工智慧驅動的求職工具，比以往任何時候都做得更多、賺得更多、更快。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一個由人工智慧驅動的一體化客戶關係管理、申請人追蹤系統和人力資源管理平台。 Oorwin 憑藉其銷售、招聘和人力資源的綜合方法為人力資源業務帶來了驚人的成長。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的團隊合作平台，可加速當今工作場所所需的團隊健康、連結性和績效。 Valence 為每位經理提供了即時了解團隊健康狀況所需的工具和見解，透過強大的引導式對話進行幹預，並制定和追蹤對團隊改進的共同承諾。 Valence 易於使用、支援網路的團隊體驗模組消除了對昂貴的教練和人才團隊介入的需要，使管理者能夠掌控團隊體驗。管理從未如此困難，Valence 幫助管理者發展和支持團隊，同時推動績效和改進，減輕了他們的負擔。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow 是一個求職和管理平台，提供各種免費工具來簡化和加速求職流程。這些工具由來自大型科技公司(FAANG+) 的行業專家創建，其中包括可將個人資料瀏覽量提高2.5 倍的LinkedIn 審核工具，以及允許用戶追蹤工作機會、申請、筆記和聯絡人的工作跟踪器。 Careerflow 還提供資源部分，其中包括活躍的招聘資料庫、履歷表範本以及由 6,000 多名求職者組成的社區。此外，該平台還提供人工智慧輔助履歷產生器、求職信撰寫器和技能差距分析工具。 Careerflow 的求職套件旨在為求職者提供個人化的 CRM，幫助他們毫無壓力地找到夢想的工作。該平台已受到超過 20 萬求職者...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨國公司，總部位於馬薩諸塞州弗雷明漢和都柏林，提供基於雲端（軟體即服務）的人力資本管理 (HCM) 軟體解決方案。 其社會認可解決方案旨在讓員工相互認可和獎勵，以激勵與公司價值觀相符的績效和行為。 Workman 的部分客戶包括賽門鐵克、Intuit、捷藍航空、思科和洲際酒店集團。 2019 年 2 月，該公司更名為 Work human。
Speexx
speexx.com
Speexx 是《時代》雜誌排名前 20 名的教育科技公司，也是數位工作場所人才發展的領先平台。該平台建立在最新技術和頂級培訓師和教練的全球網絡基礎上，為世界各地的大型組織提供企業語言培訓、業務輔導、指導和技能評估服務——與客戶技術完全整合並在安全的線上環境中。超過 1,800 個組織使用 Speexx 提供語言技能培訓和商業輔導服務。 Speexx 在全球擁有超過 800 萬用戶，每年提供 30 萬場 1:1 課程，是使用最廣泛的企業培訓解決方案之一，並持續支援 14 種語言。 Speexx 平台符合所有 GDPR 和 CCPA 要求，並擁有 ISO 9001、ISO/IEC 27001:2...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一個導師平台，將創辦人、行銷人員、成長從業者和產品專業人士與來自不同行業的經驗豐富的導師聯繫起來。只需每月支付固定費用，用戶就可以參加無限的一對一課程，大多數導師無需額外付費即可提供他們的專業知識。該平台專注於單次會話參與，允許用戶為他們的特定挑戰選擇最佳導師。 GrowthMentor 擁有近 1,000 名經過審核的導師，涵蓋 34 個技能領域，包括行銷、產品管理和團隊建設，提供量身定制的實用建議，幫助用戶解決問題並提升他們的職業生涯。其他功能包括支援的 Slack 社群和人工智慧配對引擎，以簡化導師選擇。
Culture Amp
cultureamp.com
身為全球員工體驗平台的領導者，Culture Amp 徹底改變了 6,500 家公司的 2,500 萬名員工如何創造更美好的工作世界。 Culture Amp 易於使用的一體化平台使各種規模和行業的公司能夠轉變員工敬業度、培養高績效團隊、認可成功、推動員工發展並留住人才。在尖端研究、最新技術和世界上最大的員工資料集的支持下，Culture Amp 可以輕鬆建立自信的、數據驅動的人才策略，從而使員工受益並推動業務成功。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 為組織和企業提供品牌可自訂線上指導計畫。我們先進且周到的指導技術與個人化的專案管理、諮詢和支援相結合，打造出成功的指導解決方案。
Torch
torch.io
Torch 是一個人才發展平台，可以釋放人員、團隊和組織的潛力。透過 Torch，您可以提供包容性、全面性和有影響力的輔導和指導計劃，推動您的員工和組織取得成功。領先品牌利用 Torch 來培養員工、培養更強大的領導者和管理者，並提高業務績效。
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搜尋並申請 10000 多家頂級公司的職位。尋找 IT、軟體、銷售、行銷、營運、財務等領域的高薪工作。聘請頂尖人才。
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我們是經營您的教練業務的新軟件。付款，合同，時間表和管理員 - 全部位於一個地方。
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher 是一種人工智慧招募工具，旨在尋找被動候選人，使招募人員能夠更專注於候選人的體驗而不是尋找過程。 該軟體有助於招募代表性不足的人才，並提供個人化的多元化搜尋標準功能，以幫助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先進的技術自動尋找符合使用者招募要求的高品質候選人資料。該工具也向工程、財務、產品、營運、行銷、銷售、電腦科學等各專業領域的知識工作者宣傳使用者的品牌。 Fetcher 提供與 ATS、CRM、電子郵件、日曆和 Slack 的強大技術集成，旨在提高團隊生產力。該工具還具有經過驗證的個人電子郵件地址，以確保可靠的候選人聯絡資訊。 處於各個發展階段的公司可能會發現...
Eightfold AI
eightfold.ai
Fivefold AI 市場領先的人才智慧平台可協助組織留住頂尖人才、提升員工技能和再培訓員工、高效招募人才並實現多元化目標。 Fivefold 的專利深度學習人工智慧平台可在超過 155 個國家和 24 種語言上使用，幫助尖端企業將人才轉化為競爭優勢。欲了解更多信息，請訪問 www.eightfold.ai。
Simply.Coach
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Simply.Coach 是一個數位輔導平台，專為教練、顧問、治療師和培訓師等服務專業人士而設計。透過 Simply.Coach，您可以： 1. 數位化您的營運 節省高達 30% 的行政工作時間！ 2. 提升客戶體驗：透過高效協作、客戶工作區等3. 發展您的業務：透過可擴展的客戶管理工具幫助您完成更多工作受歡迎的功能包括： - 日程安排- 記筆記- 數位工具（調查和表格） - 教練匹配*新！ * - 輔導計劃*新！ * - 目標設定和進度追蹤 - 資源共享 - 發票和收款等等！服務專業人員使用 Simply.Coach 來運作： 1. 1:1 和團體顧客互動 2. 輔導計畫 3. 他們的業務....
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一個綜合性招募自動化平台，旨在解決各種招募挑戰。該工具將自動化和智慧整合到招聘流程的每個步驟中。 它專為大批量招聘而定制，優化了在短時間內擴展團隊的流程。此外，它的採用率很高，並且具有自動化功能。 TurboHire 優先考慮候選人體驗，培養從最初參與到入職的候選人關係。該工具透過其安全平台確保多個地點的合規性。 TurboHire 的智慧還可以透過 Restful API 整合到使用者首選的系統中。該產品包括涵蓋端到端招募的七個重要模組，例如用於尋找被動候選人的對外招募、用於簡化人才篩選的人工智慧候選人評分、用於簡化面試的自動化安排、用於候選人參與的招募聊天機器人...