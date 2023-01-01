Pour chaque projet, vous trouverez chez Belfius Banque une Solution garantie: crédit, Assurance, produit d’épargne ou d’investissement…sur mesure. Belfius Bank and Insurance（2012 年 3 月 1 日之前稱為 Dexia Bank Belgian）是一家營利性 PLC，旨在滿足地方當局的需求。 Belfius 是在德克夏集團解體後誕生的，該集團在 2011 年 10 月 10 日之前一直是德克夏集團的一部分，後來被比利時政府以 40 億歐元收購。

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