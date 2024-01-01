替代項 - BeforeSunset AI

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Geekbot讓您安心！ - 讓您的團隊保持同步。當站會、站會、回顧和調查自動運行時，您可以在一天中找到和諧。 - 完成更多工作。簡化的工作流程可以釋放寶貴的時間，享受自我管理團隊的自由。 - 幫助表演者，表演。建立跨越國界和時區的溝通文化，讓您的員工發揮最佳水準。 - 保持分析。透過人工智慧語言分析來衡量參與度、幸福感和生產力，揭示答案背後的想法。 - 設定 Slack。將關鍵活動轉移到您最喜歡的 Slack 頻道，因為 Geekbot 可以直接開箱即用。