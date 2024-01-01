在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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- BaseLinker 是一款多通路管理軟體，可簡化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的銷售，並具有 1,000 多個其他整合。 - 利用我們先進的自動化模組，團隊可以將訂單處理速度提高10 倍，並透過我們獨特的包裝助手和自動操作功能最大限度地減少錯誤，這些功能可處理發貨創建、客戶電子郵件、發票生成和標籤列印等任務。 - 我們在歐洲、美國和巴西擁有超過 23,000 名活躍用戶，為致力於國際擴張的賣家提供專家支援。

目錄 : Business 多通路零售軟體

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