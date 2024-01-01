替代項 - BarRaiser
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一個開發人員技能平台，可協助企業根據技能評估軟體開發人員。各行業超過 3000 家客戶（包括美國 8 家領先商業銀行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自動化技能評估來評估和聘用來自世界各地的技術人才。超過 21+ 百萬開發人員（佔全球開發人員總數的 30% 以上）信任 HackerRank 來學習和練習程式設計。每八秒，世界各地就有一個人完成一次 HackerRank 評估。欲了解更多信息，請訪問 www.hackerrank.com。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市場上最先進的程式設計評估平台。 HackerEarth 評估的編碼問題庫包含超過 22,000 個問題，涵蓋 1000 多種技能和 40 多種程式語言，使技術招募人員和招募經理能夠創建有史以來最準確的編碼測試。還有什麼？ HackerEarth 評估會自動為每個編碼測試創建一個排行榜，因此您可以在幾秒鐘而不是幾天內列出最佳候選人！
Metaview
metaview.ai
讓每一次訪談都成為精彩的訪談。 在擴大團隊規模時，不可能保持面試的一致性和高品質。 Metaview 提供獨特的數據和分析以及可操作的回饋來幫助面試官改進。其結果是候選人更滿意、偏見更少、招募流程更有效率。
Mettl
mettl.com
美世讓線上評估變得簡單 | Mettl 的虛擬人才評估工具。進行組織和員工人才定位、管理和獲取的最佳遠端評估公司 - 立即免費演示！
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 G...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美國BrainFights, Inc.公司營運的技能評估平台，其使命是發現、培養和提昇技術人才。 CodeSignal 成立於2014 年，總部位於舊金山，它採用的遊戲機制為所有技能水平的開發人員提供線上電腦程式設計挑戰，用於教學和招聘目的。人員在使用CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名為 CodeSignal，並根據公司部落格提供了更多功能。
Codility
codility.com
Codility 是全球企業使用基於技能的評估來建立強大的工程團隊的第一大合作夥伴。我們的技術評估和麵試平台可協助您做出基於證據的招募決策，減少偏見，節省工程時間，並建立您今天所需的團隊 - 以及未來的技能。自 2009 年以來，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界級技術招募團隊都信任 Codility。透過 Codility，您可以： · 透過線上編碼測試遠端篩選候選人 · 使用我們直覺的共享 IDE、白板工具等主持視訊面試 · 使用我們的 AI 助理 Cody 等工具識別具有 AI 協作技能的工程師 · 加快交付時間-透過更快地識別頂尖候選人來招募並節省工程時間· ...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire 是一個易於使用的視訊面試平台，在 100 多個國家/地區有 6,000 多名客戶進行視訊面試。自 2012 年推出以來，Spark Hire 已成為成長最快的視訊面試平台。各種規模的組織都在利用 Spark Hire 比以往更快招募到更好的員工。所有計劃均包括無限制的單向和錄製的即時視訊採訪，起價為每月 119 美元。
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人嗎？您知道可以透過人才評估來識別最佳候選人嗎？ TestGorilla 為您提供了評估求職者技能並更快做出更好招募決策的最佳工具。我們的技能測驗庫為您提供最佳的預測價值，幫助您識別最佳候選人。透過我們不斷成長的測試庫，您可以測試求職者的各種技能，包括認知能力、程式設計技能、軟體技能、個性、語言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多種問題類型來幫助您進行單向視訊面試、允許候選人上傳作品集等等。您準備好開始預測現實世界的工作績效了嗎？立即開始使用 TestGorilla 進行招募！
InterviewAI
interviewai.io
透過人工智慧驅動的問題進行更好的採訪。 使用 InterviewAI 簡化您的面試流程。我們的人工智慧平台即時產生量身定制的面試問題，讓您可以輕鬆進行高效且有效的面試，從而找到最適合該職位的候選人。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 W...
BetterUp
betterup.com
推動人才成果改變業務成果。 貿易不確定性與唯一的平台構成教練，科學和AI燃料的經驗，以建立您的組織所需的敏捷性，適應力和適應性，以避免任何風暴。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一個由人工智慧驅動的一體化客戶關係管理、申請人追蹤系統和人力資源管理平台。 Oorwin 憑藉其銷售、招聘和人力資源的綜合方法為人力資源業務帶來了驚人的成長。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證...
Interviewer.AI
interviewer.ai
我們的 ATS Lite 平台透過人工智慧驅動的單向視訊訪談自動化 80% 的預篩選流程。更有效率地篩選候選人 本月使用促銷代碼 INTERVIEW50 可享 50% 的折扣。讓我們識別您的最佳候選人，以便您可以更有效地招募優秀人才。註冊免費試用（無需信用卡），了解我們如何評估每位候選人，並為您提供一個易於使用的平台，用於篩選、面試和聘用人才庫中的最佳候選人。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow 是一個求職和管理平台，提供各種免費工具來簡化和加速求職流程。這些工具由來自大型科技公司(FAANG+) 的行業專家創建，其中包括可將個人資料瀏覽量提高2.5 倍的LinkedIn 審核工具，以及允許用戶追蹤工作機會、申請、筆記和聯絡人的工作跟踪器。 Careerflow 還提供資源部分，其中包括活躍的招聘資料庫、履歷表範本以及由 6,000 多名求職者組成的社區。此外，該平台還提供人工智慧輔助履歷產生器、求職信撰寫器和技能差距分析工具。 Careerflow 的求職套件旨在為求職者提供個人化的 CRM，幫助他們毫無壓力地找到夢想的工作。該平台已受到超過 20 萬求職者...
Hireflix
hireflix.com
Hireflix 是最用戶友好的單向視訊面試平台。實施單向視訊面試，同時不失個人風格，在更短的時間內篩選更多候選人，並快速評估候選人履歷以外的素質。立即免費註冊，並在 5 分鐘內啟動您的第一次面試。從 Y-Combinator 支持的新創公司到上市公司，Hireflix 受到全世界的信賴。 - 不再需要安排 - 在更短的時間內增加更多候選人 - 共享錄製的面試 - 與您的 ATS 整合 - 出色的候選人體驗 透過出色的候選人體驗節省時間並更快地招聘
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
Vocal Video
vocalvideo.com
過去，創建影片推薦的成本高且耗時。組織只能處理 DIY 影片、昂貴的代理商或文字審核的收益遞減問題。 Vocal Video 是唯一一個可以輕鬆收集、編輯和分享製作精美的影片的影片推薦平台。非常適合客戶和員工視頻，並用於行銷、推廣活動、內部溝通、銷售支援等。 Vocal Video受到數以萬計的顧客信賴，從ADP、Google、GM等財富500強到早期的電商品牌。
Searchie
searchie.io
Searchie 是創建、組織和共享內容的最靈活、易於使用的解決方案。數位課程、會員網站、輔導等等！
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。