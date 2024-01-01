替代項 - BannerBoo
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
VistaCreate
create.vista.com
最簡單的線上圖像編輯器 ᐉ VistaCrate（以前稱為 Crello） ➤ 創建您自己的設計 ✓ 發布 ✓ 封面 ✓ 動畫 ☝ 使用最好的線上設計軟體 ⏩ 簡單且免費！ 免費的圖形設計工具可幫助您在幾分鐘內創建令人印象深刻的內容。瀏覽數千個專業範本並立即進行編輯。
Animaker
animaker.com
Animaker 是一款線上 DIY (#DIY) 動畫影片製作工具，為每個人帶來工作室品質的簡報。動畫視頻，做得對！
Fotor
fotor.com
適合所有人的免費線上照片編輯器。只需點擊幾下，即可使用 Fotor 的照片編輯器免費編輯照片。它涵蓋了所有線上照片編輯工具，因此您可以裁剪圖像、調整圖像大小、向照片添加文字、甚至製作照片拼貼以及輕鬆創建圖形設計。
Genially
genial.ly
您自己或與您的團隊一起創建簡報、資訊圖表和其他令人驚嘆的內容。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示軟體公司，成立於2009 年，在布達佩斯、舊金山和里加設有辦事處。截至2018 年4 月，Prezi 擁有超過1 億用戶，創建了超過3.25 億份公共演示文稿，觀看次數超過35 億次。prezi這個字是匈牙利語中「presentation」的縮寫形式。
Artboard Studio
artboard.studio
直接在瀏覽器中使用豐富的資源和範本庫來設計、製作動畫、協作和展示您的專案。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Piktochart
piktochart.com
登入並使用 Piktochart 創建精美的資訊圖表、海報、報告、簡報、傳單或社交媒體圖形。無需設計經驗
Visme
visme.co
創建專業的簡報、互動式資訊圖表、精美的設計和引人入勝的視頻，全部集中在一處。從今天開始使用 Visme。
Wepik
wepik.com
設計讓您的業務變得輕鬆。 探索並嘗試我們的模板集合，這些模板易於使用且完全可自訂，非常適合您的小型企業。
Snappa
snappa.com
Snappa 可以輕鬆創建任何類型的線上圖形。為社交媒體、部落格、廣告等創建和發布圖像！
Creatopy
creatopy.com
透過我們的線上圖形設計平台將您的設計變為現實。使用專業設計的範本並協作創建最佳圖形。
Marq
marq.com
Marq（以前稱為 Lucidpress）使組織中的每個人都能夠使用鎖定的品牌模板建立品牌內容。告別你的創意積壓。
FotoJet
fotojet.com
免費線上照片編輯器、平面設計師和拼貼製作器！將您的照片變成令人驚嘆的藝術作品！
ellty
ellty.com
簡單的線上圖形設計工具可以輕鬆創建任何類型的內容。為任何社交媒體、傳單、徽標、簡報等創建令人驚嘆的圖像。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...
Snapied
snapied.com
Snapied 是一款簡單但功能強大的線上圖形設計工具，可幫助專業人士和非設計師輕鬆快速地創建令人驚嘆的設計。
Picmaker
picmaker.com
使用 Picmaker 的人工智慧管理工具提升您的社群媒體遊戲。透過先進的演算法和自動化來簡化您的內容創建、排程和分析。現在試試看！
Baseline
baseline.is
自動成為品牌。自動化您的內容創建並提升您的品牌影響力。獲得可靠的品牌指南並輕鬆創建一致的設計。
PandaSuite
pandasuite.com
最具互動性的無程式碼產生器。 PandaSuite 由 Parisian 團隊開發並於 2015 年推出，是一個簡單而富有創意的 SaaS 平台，無需一行程式碼即可建立應用程式和互動體驗。使用 PandaSuite Studio 進行視覺創作：設計螢幕、使用 +40 個元件並創建動畫。部署為 Web 應用程式、行動裝置/平板電腦（iOS、Android）和桌面（MacOS、Windows）的本機應用程式。免費開始並從 79/月/應用程式開始部署。
Contentdrips
contentdrips.com
最簡單的個人品牌內容創建工具。它為您的 Instagram、LinkedIn 和 Facebook 廣告建立照片、短影片和無縫輪播貼文。
Clever Ads
cleverads.com
使用 Clever Ads Banner Creator 建立有效的 Google 展示廣告。無論您是想手動建立橫幅廣告，還是自動產生橫幅廣告：Clever Ads Banner Creator 都可以免費為您提供協助。
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper 是初學者數位行銷人員的一站式解決方案，涵蓋創建線上廣告活動的所有內容。
Bannernow
bannernow.com
BannerNow 是一個強大的平台，您可以在一個地方創建、管理、翻譯、分發和安排所有創意。透過 BannerNow，您可以在廣告中建立即時資料來源，確保您的受眾始終看到最新資訊。該平台為安排廣告活動提供了無縫解決方案。它允許您輕鬆規劃、組織和自動化行銷活動的部署。此外，還可以存取詳細的分析數據，包括展示次數、點擊次數、點擊率、可見度、觀看時間、影片播放時間、投資回報率等，以評估和增強您的廣告策略。
AdRapid
adrapid.com
Adrapid 平台專門開發為白標嵌入式展示廣告製作平台，適用於 DSP 和其他行銷自動化全通路平台
Viewst
viewst.com
趕上最後期限。規模內容。促進創意製作 一個可讓您大規模建立、協作和發布廣告的工作區。 Viewst 讓設計和行銷團隊能夠增加創意數量和多樣性，更快進入市場並超越市場競爭。
Rocketium
rocketium.com
Rocketium 是一個敏捷的 CreativeOps 平台，可協助企業以更低的成本更快地將其通訊推向市場。憑藉著人工智慧驅動的創意製作、無縫創意營運和強大創意分析的綜合優勢，Rocketium 幫助企業利用現有團隊、流程和工具做更多事情。 Rocketium 由 021 Capital、1Crowd、Blume Ventures 和 Emergent Ventures 等知名投資者資助。 Rocketium 透過以下方式簡化企業創意營運： 1. 人工智慧驅動的創意製作：大規模製作客製化創意，並自動適應不同管道的各種尺寸。透過簡單的電子表格匯入即可立即建立個人化和實驗變體。使用 AI 撰稿人...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing 是基於雲端的圖形設計軟體，可協助使用者透過 10,000 多個令人驚嘆的設計範本來設計傳單、海報、小冊子、名片、邀請卡、個人資料或履歷、社群媒體廣告等。不需要圖形設計技能。它是免費、快速且易於使用。 PhotoADKing 讓廣告圖形設計變得簡單。
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise 是一個創意管理平台，使廣告主和代理商能夠大規模建立、發布和優化數位廣告。透過簡化和自動化數位廣告製作，我們釋放了數位廣告的全部潛力。 Bannerwise 與最常見的需求方平台 (DSP) 集成，非常適合任何想要加強數位廣告遊戲並在更短的時間內從工作中獲得更多成果的行銷人員、設計師、活動經理或顧問。我們提供建立自訂動態廣告素材、橫幅內影片廣告以及自動分割和 A/B 測試解決方案的選項。