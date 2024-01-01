替代項 - Bambuser
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
DelightChat
delightchat.io
輕鬆增加銷售並管理支持 - 全通路客戶支援 - 透過一個統一的儀表板回覆所有管道的客戶 - WhatsApp、Instagram、Facebook、電子郵件和即時聊天。 - WhatsApp 行銷 - 使用官方 WhatsApp API 發送促銷廣播並增加您的銷售額。使用 WhatsApp 自動恢復廢棄的購物車、發送訂單通知並驗證貨到付款訂單。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
Dacast
dacast.com
Dacast 的視訊串流軟體是領先的線上影片和託管平台。利用視訊 API 和 24/7 支援串流直播和點播視訊。
Octadesk
octadesk.com
將每項服務轉化為收入 從銷售到售後。從最簡單到最複雜的服務。市場上最完整、最整合的平台，讓您將每項服務變成收入機會和取悅客戶的機會。
MyAlice
myalice.ai
更多頻道。更多客戶。更多銷售。無論您的客戶在哪裡，都可以進行銷售和支持，並直接從 MyAlice 管理一切。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Payemoji
payemoji.com
Payemoji 是一種全通路訊息服務，可讓任何客戶和員工透過 WhatsApp Business 等日常訊息應用程式進行旅程。無需 IT 技能。無需下載行動應用程式。
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
Tolstoy
gotolstoy.com
開始與您的客戶進行面對面的對話。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式人工智慧 (Generative AI) 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年...
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話等所有聯絡管道整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台，並能夠分享特定行...
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一個基於雲端的即時商務平台，透過網路和行動裝置上的多串流媒體提供更好的客戶體驗，同時支援 30 多個社交平台，從而增加和增強任何產品/服務的線上銷售和行銷。產品： 直播交流平台 直播交流平台幫助企業透過音訊視訊互動方式與潛在客戶即時聯繫。它有效地將銷售線索轉化為銷售，創造個人化互動以培養信任。透過彌合線下商店和線上消費者之間的差距，確保無縫連接和便利。此外，該平台透過客戶和服務中心之間的視訊通話提高營運效率，簡化流程並提高客戶滿意度。功能： 聊天收件匣 呼叫路由追蹤位置 新增通話人員 通話錄音 與 Web 和應用程式螢幕共享整合 直播電視 Degpeg 使品牌能夠推出直播電視，...
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
Taggbox
taggbox.com
#1 使用者生成內容平台，用於跨不同行銷接觸點建立和發布 UGC 活動。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用戶參與度和銷售量。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps 是一個綜合性的人工智慧驅動的行動商務平台，它使線上商店能夠使用完全原生的行動應用程式來擴大行動收入、提高轉換率並提高保留率。我們相信利用人工智慧、機器學習、語音報告等尖端技術實現整個行動商務的自動化。
Livescale
livescale.tv
利用社群商務平台 Livescale 提高銷售額、掌握顧客參與度並大幅提升轉換率。加入動態革命。
Immerss
immerss.live
Immerss 是一個完全可購物的即時視訊和聊天 SaaS 平台，使各種規模的商家能夠直接與線上客戶無縫連接。使用 Immerss 的商家可以享受無與倫比的客戶參與度，並在轉換、AOV 和回報方面看到可衡量的結果。輕鬆取悅線上客戶並與他們建立持久的關係。
Lengow
lengow.com
Lengow 是一種電子商務自動化解決方案，可協助品牌和經銷商提高績效、實現業務流程自動化並實現國際化發展。 Lengow 平台是全球線上零售商在所有分銷管道（市場、比較購物引擎、聯盟平台和展示/重定向平台）上銷售的產品實現強大盈利能力和知名度的關鍵。自 2009 年以來，Lengow 已將 1,600 多家合作夥伴整合到其解決方案中，為其遍布全球 42 個國家的 4,600 家零售商和品牌提供強大的平台。