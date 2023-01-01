Microsoft Bing

bing.com

Bing 是微軟擁有和營運的網路搜尋引擎。該服務起源於微軟之前的搜尋引擎：MSN Search、Windows Live Search 以及後來的 Live Search。 Bing 提供多種搜尋服務，包括網頁、影片、圖像和地圖搜尋產品。它是使用 ASP.NET 開發的。 Bing 是微軟Live Search 的替代品，由微軟執行長 Steve Ballmer 於2009 年5 月28 日在加州聖地牙哥舉行的All Things Digital 會議上揭曉，並於2009 年6月3 日發布。當時值得注意的新功能包括清單輸入查詢時的搜尋建議以及基於Powerset 語義技術的相關搜尋清單（稱為...