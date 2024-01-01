AxxonPay 是一家一流的支付解決方案提供商，也是高風險商家的直接銀行卡收單機構。我們為全球客戶提供一系列支付服務，包括 Visa、Mastercard、JCB、銀聯以及其他支付方式。我們的數據驅動技術經過客製化，可滿足電子商務客戶的需求，使線上支付變得簡單、安全且無憂。我們的支付網關促進全通路支付流程，將收單功能、100 多種支付方式、大規模支付和技術創新結合在一個無縫整合中。 AxxonPay 保證只需點擊一下即可快速資金轉移。我們的客戶受益於降低的營運成本、縮短的業務擴展上市時間以及轉換和安全性之間的完美平衡。 AxxonPay 擁有 700 多名員工，業務遍及全球，在全球設有四個辦事處。我們獲得英國金融行為監理局 FCP 的許可。我們對客戶的承諾體現在我們最先進的支付解決方案和無可挑剔的客戶服務中。

目錄 : Finance 支付處理軟體

網站： axxonpay.com

免責聲明：WebCatalog 與 AxxonPay 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。