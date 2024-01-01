替代項 - AX Semantics

Trinity Audio

trinityaudio.ai

Trinity Audio 的人工智慧驅動解決方案可協助出版商和內容創作者為其受眾創造一個智慧音訊體驗的世界，涵蓋從創作到發行的音訊旅程的每個階段。 Trinity Audio 是 Neratech 旗下的公司，Neratech 是一家在 TLV 證券交易所上市的公司。 Trinity Audio 是唯一能夠推動內容擁有者策略性發展以提供音訊體驗的統一平台。該公司的技術將內容從文字即時轉換為最自然的聲音的音頻，不斷學習聽眾的行為，創造未來的智慧音頻體驗，涵蓋從創作到分發的音頻旅程的每個階段。 * 將內容從文字轉換為具有最自然聲音的音頻，同時了解聽眾的行為並創建智慧音頻體驗。 * 編輯和微...