Awarathon 是以視訊角色扮演為主導的銷售輔導的動態工具。我們的虛擬培訓環境利用人工智慧來幫助您的銷售團隊進行有效、成功的推銷。 Awarathon 與中間市場組織合作，以影響他們的銷售準備。我們的平台利用人工智慧和視訊角色扮演來提高銷售培訓效果並幫助您的團隊進行完美的推銷。 我們幫助我們的客戶（金融服務、科技、醫療保健和教育解決方案領域）做好銷售準備，並擁有更一致、更自信的銷售團隊。 Awarathon 的總部位於印度最大的城市孟買。我們一開始就懷著傳播社會意識的野心（這就是我們名字的靈感來源）。隨著時間的推移，我們已經發展成為技術變革者，同時確保我們在教育和平等機會方面的社會承諾繼續有意義。

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