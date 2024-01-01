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AVOXI 是一個全球通訊平台，在一個平台內提供語音、訊息傳遞和聯絡中心解決方案。 AVOXI 提供功能豐富的語音技術，具有無與倫比的覆蓋範圍、品質和可靠性，為國際企業提供了與客戶輕鬆擴展所需的本地業務。 AVOXI 的敏捷雲端平台為 170 多個國家/地區的 7,000 名客戶提供支持，每年推動超過 50 多萬次互動，使客戶能夠與最重要的技術整合。取得企業信賴的全球語音軟體，以維持通訊正常運作。今天就透過 AVOXI 走向全球，撥打本地電話。了解更多信息，請訪問 www.avoxi.com。
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