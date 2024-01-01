替代項 - Avataar
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Dopple.ai
dopple.ai
體驗由人工智慧支援的與數千名角色、同儕和導師聊天的新方式。
Sketchfab
sketchfab.com
我們擁有超過 100 萬創作者的社區，是全球最大的網路、行動、AR 和 VR 3D 內容發佈、分享和發現平台。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一種零售行銷技術，它重新構想了零售商如何透過電子郵件行銷和網站個人化與客戶溝通。立即申請免費試用！
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 產品視覺化平台，讓全球電子商務領導者能夠使用 3D 模型產生令人驚嘆的產品視覺效果和 AR 體驗。
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Searchspring
searchspring.net
提供購物者期望的購物體驗和產品效果。掌控並超越相關性。做你的平台不允許你做的事情。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他單點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
LEVAR
levar.io
立即開始利用 LEVAR 的 3D 和擴增實境購物體驗推動更多轉換。在您的電子商務商店以及所有行銷和銷售管道（產品頁面、電子郵件、簡訊、社交媒體和登陸頁面）上建立和分發 3D/AR 產品模型。 LEVAR 的精確比例 3D 和擴增實境產品模型可協助客戶在自己的空間中從各個角度體驗您的產品。透過 LEVAR 提高銷售額、減少退貨並提高客戶參與度。
Cylindo
cylindo.com
數百家家具公司與 Cylindo 合作，在整個家具購買過程中獲得卓越的產品視覺效果。我們創建的平台不僅限於高品質的產品視覺化，還為家具企業提供了可跨多個接觸點利用的多功能資產。從產品頁面上的360 度旋轉和4K 縮放，到AR 資產、可自訂的生活方式圖像以及購物車縮圖、購物來源、電子郵件、社交媒體、目錄、第三方市場和店內資訊亭的產品視覺效果。 Cylindo 為四千萬種產品變化和每月 1000 萬獨立用戶提供支持，是推動令人愉悅的購物體驗的催化劑，幫助零售商和品牌展示更多產品並銷售更多產品。使用 Cylindo 平台，該公司將轉換率提高了 36% 以上，平均訂單價值提高了 88%，同時平均降低了...
Zakeke
zakeke.com
最靈活、最完整的視覺商務平台。 透過即時 2D、3D、AR 和虛擬試穿定制，將您的商店打造為非凡的客戶體驗。
Findify
findify.io
Findify 是一個搜尋和發現個人化平台，由數據和機器學習提供支援。專為電子商務網站而構建，以加速成長。
Emersya
emersya.com
Emersya 的互動式 3D 是一種一體化媒體，允許客戶： - 從各個角度詳細探索產品的內部和外部 - 瀏覽最高品質的互動式產品視覺效果 - 透過豐富的內容了解產品的故事 - 模擬並以交互方式嘗試產品功能- 透過分解圖發現產品技術和內部組件- 預覽並比較產品系列中的所有配色
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一個 SaaS 平台，可實現快速且可擴展的 3D 資產生產和分發。 3D 正在推動 B2B 和 B2C 銷售的高投資回報率（轉換率提升 2 倍，回報率降低 40%），但實施 3D 需要 3D 藝術家進行大量手動工作，既耗時又昂貴。 VNTANA 的專利智慧優化演算法可將 3D 模型尺寸減小多達 99%，同時保持高視覺保真度，以便您可以在任何地方發布。我們採用 API 驅動，因此可以與現有的 DAM、PLM、數位展廳以及幾乎任何其他平台集成，允許團隊在現有工作流程中添加 3D 功能。我們的軟體幫助阿迪達斯等客戶使用我們的軟體在 1 小時內完成了過去需要 6 週的時間。
Yulio
yulio.com
Yulio 的使命是透過讓 VR 成為簡單、行動化且經濟實惠的商業工具來建立最好的 VR 和 AR 簡報軟體。無論您是希望在投標過程中脫穎而出的建築師、希望在迭代之間發現錯誤的室內設計師，還是希望在下一次推介/會議中給人留下深刻印象的銷售人員，Yulio 都是適合您的工具。 Yulio 是一款一體化工具，適合那些正在尋求建築、室內設計以及利用視覺敘事力量的所有行業的 VR 應用程式的人。透過我們廣泛的可自訂功能、內建雲端渲染平台和各種集成，您可以設計令人驚嘆的沉浸式演示文稿，並解鎖更詳細地講述視覺故事的能力。隨著我們不斷創新並創造新工具供用戶使用，Yulio 成為您保持前瞻性思維的一站式平台，...
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並利用一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是專為促銷產品產業設計的軟體。它是一個整合在一個複雜中心中的 CRM、訂單管理和電子商務平台。 commonsku 透過能夠直觀地連接經銷商和供應商的軟體，為您的團隊帶來一股新鮮空氣。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 幫助公司在其數位資產（網路、行動、電子郵件、推播等）中受益於基於即時機器學習的在地推薦。我們的技術可與領先的網路資產（Youtube、亞馬遜等）為其「為您推薦」或「您可能喜歡」等部分構建的技術相媲美。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 為零售商提供以數據為主導的智慧客戶旅程優化解決方案，引導線上購物者完成購買管道並將其保留在生態系統中。利用客戶洞察，Salesfire 讓企業能夠提高現場參與度、個人化用戶體驗並推動收入成長。從第一方資料收集到進階分析，Salesfire 利用人工智慧的力量來識別更多購物者、增強重新導向並將訪客資料轉化為銷售。
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分類管理工作區，使零售品牌能夠採取以消費者為中心的方法來制定產品策略，並使他們能夠創造出更多人們喜愛的產品，並減少人們不喜歡的產品。 MakerSights 工作空間將跨職能團隊聯合起來，從設計和產品到行銷和消費者洞察，以大規模地與目標消費者測試想法和正在開發的產品。利用互動式、專門建構的零售分析和儀表板，團隊能夠快速分析消費者數據，立即與利害關係人分享見解，並做出基於數據的決策，從而實現高效、高效能的分類。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜尋、AI 導航、AI 推薦以及洞察與實驗解決方案可改善購物體驗，從而提高轉換率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜尋技術來理解意義。透過結合向量、大語言模型 (LLM) 和 GPT 技術，它可以提取一般句子背後的意圖，以傳回相關的產品結果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相關產品、相關關鍵字和相關類別模組提高了參與度，並幫助購物者只需一鍵點擊即可幫助購物者只需一鍵點擊完善他們的搜尋意圖。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 透過相關推薦來激發購物者...
Toolio
toolio.com
Toolio 是一個基於雲端的銷售平台，可自動執行關鍵工作流程、提供即時見解並支援遠端協作。我們幫助零售商節省時間並更快地做出數據驅動的銷售決策，從而實現庫存優化、盈利能力提高和收入成長。 Toolio 銷售平台包括四個核心模組：商品規劃、分類規劃、商品規劃和分配。這些模組可以單獨使用，但組合在一起功能更強大，並且可以根據您獨特的規劃流程進行客製化。 -商品規劃：透過融合季節性趨勢和即時端到端資料洞察，簡化銷售預測和庫存計畫的創建和維護 -品種規劃：結合歷史績效資訊、屬性分析和視覺化產品線表，幫助零售商決定哪些商品生產的產品以及透過每個管道銷售的數量- 商品規劃：幫助零售商保持最佳庫存水平，以...
Potions
get-potions.com
Potions 是唯一能夠在不依賴 cookie 的情況下個人化線上購物者旅程的市場參與者。鑑於第三方 cookie 即將結束，其獨特的技術是一種面向未來的解決方案，使網站能夠透過提高轉換率和平均訂單價值將收入提高 12% 至 25%。過去三年，超過 60 家電子商務商戶選擇 Potions 作為首選解決方案，包括 Wonderbox、Jacadi、Le Slip Français 和 Alltricks 等行業領導者。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智慧電子商務個人化的領先供應商之一，為 B2C 或 B2B 企業提供完美的解決方案，以提高線上收入、平均訂單價值、線上轉換率，並建立忠誠的客戶資料庫。 PureClarity 讓您透過廣泛的智慧電子商務個人化功能為客戶提供高度個人化和相關的線上購物體驗，將您的線上訪客轉化為忠實的客戶。該軟體與所有電子商務平台相容，並為 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供外掛程式/擴充。 PureClarity 可以有效地處理任何數量的數據，並從第一天開始工作。企業通常很快就會開始看到正面...
Adobe Commerce
business.adobe.com
體驗讓一切變得不同。與 Adobe Commerce 一起成長。 Adobe Commerce 是一個靈活且可擴展的商務平台，無論您擁有多少個品牌，都可以讓您創建獨特的個人化 B2B 和 B2C 體驗。 以前是萬磁王。
Productsup
productsup.com
Productsup 是領先的產品對消費者 (P2C) 平台，使製造商、品牌、服務提供者和市場能夠將商業無政府狀態轉變為商業成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解決方案，例如資訊流管理、市場體驗和社交商務、產品內容聯合以及賣家和供應商入職培訓。它每月為 900 多個品牌處理超過 2 兆個產品，包括宜家、絲芙蘭、拜爾斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月處理的數據請求比谷歌的消費者搜尋服務還要多。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 產生電子商務產品數據，使品牌、零售商和市場能夠提供卓越的產品發現體驗。借助 Pixyle 豐富而詳細的屬性，公司可以改進其網站搜尋引擎和推薦系統，幫助購物者準確地找到他們想要的東西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智慧產品標籤、文字生成、圖像審核和推薦解決方案來提高轉換率和忠誠度。