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網站： autoretouch.com

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autoRetouch 是一個人工智慧驅動的平台，用於線上批量編輯產品圖像。它使用戶能夠快速且準確地對圖像應用一系列編輯功能，包括背景去除、幽靈人體模型、背景自訂和皮膚修飾。 autoRetouch 的人工智慧工具套件允許用戶立即創建精美的圖像，無需圖像編輯技能。該平台還提供一系列市場規格模板，讓用戶在幾秒鐘內調整所有圖像。 autoRetouch 旨在節省時間和金錢，同時增加電子商務購買量並擴大品牌曝光。其全自動幽靈人體模型/頸部關節效果創建軟體使用戶能夠將時尚產品變為現實，並幫助客戶看到它們的外觀有多棒。 該平台可在桌面上使用，起價為每張圖像 0.25 歐元，平均處理時間為 5 秒。

網站： autoretouch.com

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