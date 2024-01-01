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AutoRegex 是一個功能強大的工具，使用戶能夠使用自然語言處理 (NLP) 將英語轉換為正規表示式 (RegEx)。該網站可以輕鬆創建正規表示式模式，而無需廣泛的語法知識。 透過利用人工智慧 (AI)，AutoRegex 可以在英語和正規表示式之間自動翻譯，讓使用者可以建立複雜的正規表示式模式，而無需任何手動編碼。 該網站提供了一系列的計劃來滿足不同的需求，用戶可以使用他們的Google或電子郵件帳戶登入。 AutoRegex 已在多個網站上獲得推薦，是由 @GD3KR 精心構建的。

網站： autoregex.xyz

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