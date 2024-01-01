替代項 - Autify
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 透過協助組織從客戶那裡獲取從創建到執行的見解，從根本上改變了數位產品和體驗的建置和交付方式。建立在世界一流的按需採購引擎之上，客戶可以從我們遍布全球的專有和合作夥伴採購的受眾網絡中獲得快速、高品質的選擇性回饋。 UserTesting 提供業界最全面的體驗研究解決方案。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Qase
qase.io
Qase 是一款專為 QA 和開發團隊打造的現代化測試管理工具，具有現代、簡單的介面和強大的功能。這就是為什麼世界各地數以千計的組織轉向 Qase 的原因。它是一種一體化測試管理解決方案。它包括測試用例管理、缺陷管理、測試計劃、帶有資訊報告的測試運行、豐富的 API 和 Webhooks。 Qase 提供與 Jira、Redmine、Trello 等最受歡迎的問題追蹤器的整合。您無需離開應用程式即可建立問題 - 它將自動發布。當您想要收到有關測試運行開始的通知時，與 Slack 的整合非常有用。它專為手動和自動測試而設計。透過 REST API，您可以與自動化測試整合並將結果直接發佈到應用程式...
Userfeel
userfeel.com
使用更好的使用者測試工具發現訪客的問題和疑慮。唯一不需要訂閱或月費即可無限制地存取所有功能的用戶測試工具，並且沒有隱藏的升級費用。從我們的高品質測試人員小組中獲得更好的見解。無限的用戶，無限的篩選問題，訪問由140,000 多名用戶組成的合格、多語言、不斷擴大的小組，能夠使用自己的小組，移動應用程序、網站、原型的用戶測試，有審核和無審核的測試，自動語音轉錄，即使您不會說該語言，也能夠測試非英語網站和應用程式、註釋、報告、導出、精彩片段、視頻本地下載、視頻導出到YouTube、由經驗豐富的用戶體驗研究人員策劃的模板測試等等更多的。無需信用卡即可註冊並開始設定和預覽測試。
Browserling
browserling.com
Browserling 是一種基於 Web 的解決方案，可在所有最受歡迎的瀏覽器中快速跨瀏覽器測試網站。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector 是一種自動化瀏覽器測試服務，可讓您使用雲端中的真實瀏覽器監控和測試您的網站。我們提供一個有凝聚力的解決方案，可以輕鬆建立、記錄、管理和執行您的測試。查看詳細的測試結果並在發生故障時收到通知。透過從使用者的角度在瀏覽器中進行端到端測試，確保您的網站和應用程式能如預期運作。
Sauce Labs
saucelabs.com
在一個依賴程式碼的世界中，Sauce Labs 致力於讓程式碼在任何時間、任何地點為所有人服務。這就是數字信心。 Sauce Labs 是持續測試和錯誤報告解決方案的領先供應商，使公司有信心向客戶提供值得信賴的數位品牌體驗。 Sauce Labs 持續測試雲端可識別開發和生產中的品質訊號，加快發布和更新Web 和行動應用程式的能力，使這些應用程式每次在每個瀏覽器、作業系統和裝置上的外觀、功能和效能都完全符合其應有的效果。欲了解更多信息，請訪問 https://saucelabs.com。
Virtuoso
virtuoso.qa
功能性 UI 和端對端測試工具。 結合機器人流程自動化、AI/ML 和自然語言編程，提供無與倫比的創作體驗，同時將測試維護減少到接近零。
TestProject
testproject.io
TestProject 是世界上第一個 100% 免費的測試自動化平台，適用於 Web、Android、iOS 和 API 測試，受到測試社群超過 15 萬名用戶的信賴。 TestProject 透過消除維護和設定麻煩並為 Selenium 和 Appium 提供人工智慧自我修復技術，幫助測試人員和開發人員快速確保品質。無論您的技能如何，TestProject 都擁有確保一流自動化體驗所需的所有工具，使用高級無程式碼功能或與本機 Selenium API 相容的開源 SDK。最重要的是，您還可以利用他們有用的插件庫、開箱即用的漂亮測試報告、無縫整合到您的CI/CD 管道、全球團隊協作選項來提高...
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體等其他業務軟體執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest 是領先的數位體驗測試雲，可協助開發人員和測試人員更快地交付程式碼。 LambdaTest 在 130 個國家/地區擁有超過 10,000 家企業客戶和超過 2,000,000 名用戶，開發人員和測試人員依靠 LambdaTest 來加速其品質保證流程並提供具有一流數位體驗的產品。 - 持續測試雲端 LambdaTest 的持續測試雲端使企業能夠快速測試和部署對其 Web 和行動應用程式的更改，速度提高了 70%，這有助於加快開發流程並縮短上市時間。 - 跨瀏覽器測試雲端我們的跨瀏覽器測試雲端允許使用者在各種瀏覽器、作業系統和裝置上測試他們的網站和 Web 應用程式。憑藉即...
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支援，以前所未有的速度提供一流品質的消費者洞察，而成本僅為傳統洞察公司的一小部分。 GetWhy 將您的行銷理念、概念或內容呈現在觀眾面前，並將他們的影片回應收集為可行的見解。我們訓練我們的Gen AI 平台在幾分鐘內執行人類需要幾天時間才能完成的任務： - 轉錄語音， - 進行情感和情緒分析，以及- 在您選擇的盡可能多的視頻採訪中識別和收集關鍵見解。從研究問題到見解只需 4 小時。因此，您可以更少地專注於分析，而更專注於創建切中要害的概念、產品和活動。
UserZoom
userzoom.com
UserZoom（現已成為 UserTesting 的一部分）使設計、研究、產品和行銷團隊能夠創造客戶所需的數位體驗。無論您是需要為快速設計迭代提供信息，還是需要在全球團隊中實現用戶體驗研究的民主化，UserZoom 的產品和服務都可以幫助您快速獲得所需的見解，從而做出更自信的決策。自 2007 年以來，UserZoom 幫助體驗領先的品牌（包括 Amazon、eBay、Google、Kimberly-Clark 和 T-Mobile）以敏捷的速度展示、分析和分享體驗見解。歡迎瀏覽 www.userzoom.com 打個招呼。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA 是一個由人工智慧驅動的無程式碼測試自動化平台。它可選地包括測試自動化服務，使測試創建和維護完全脫離您團隊的工作，而成本還不到僱用 QA 工程師的四分之一。請與我們討論客製化適合您需求的計畫。
Loadster
loadster.app
Loadster 是一款適用於高效能網站和應用程式的雲端混合負載測試解決方案。對網站進行負載測試以尋找瓶頸、提高穩定性並優化使用者體驗。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以快速提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布版本並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Userlytics
userlytics.com
Userlytics 是一個功能齊全、最先進的使用者體驗研究平台，擁有近 200 萬小組成員的全球參與者群體。自 2009 年以來，Userlytics 一直在幫助企業和機構改善其網站、應用程式和原型的使用者和客戶體驗。憑藉可擴展的定價模型和多樣化的全球小組，Userlytics 允許品牌進行有審核和無審核的可用性研究，參與者數量由自己選擇。除了測試服務外，Userlytics 還提供各種可選的專業服務，包括歐洲（馬德里）和美國（聖地牙哥和邁阿密）的高級使用者體驗顧問。團隊可以幫助客戶獲得可操作的使用者體驗見解，包括透過使用我們專有的ULX Score，這是一個基準測試平台，用於衡量吸引力、充...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一款人工智慧驅動的測試自動化工具，它提供低程式碼方法，可以用簡單的英語建立測試。該測試自動化平台被描述為穩定可靠，並據稱可以顯著減少測試不穩定。 平台功能包括 Web 應用程式、行動應用程式和 API 測試。支援各種用例，從回歸到視覺測試。該平台專為測試開發和執行、報告和分析、測試數據管理以及人工智慧驅動的測試自動化而設計。 它提供整合、附加元件和廣泛的功能覆蓋。可以使用自然語言處理 (NLP) 編寫測試，使腳本編寫更加直觀。 Testsigma 還提供「自動修復」測試，在應用程式元素變更時自動調整它們的對應。其基於人工智慧的建議引擎透過識別可能的根本原因來幫助調試...
Waldo
waldo.com
Waldo 正在加速行動開發者的產品創新進程。各地的行動應用程式都在與錯誤的功能和應用程式崩潰作鬥爭，從而造成糟糕的用戶體驗。 Waldo 的專有技術使工程團隊能夠在開發生命週期的早期發現並修復錯誤。 Lemonade、Truebill 和 Doximity 等行業領導者使用 Waldo，因此他們不再需要在發布速度和產品品質之間做出選擇。
CodiumAI
codium.ai
Codium 是一個幫助開發人員更快編寫測試的工具。它利用人工智慧來分析原始程式碼並產生有意義的測試，以便在部署之前捕獲錯誤。 它可以在您鍵入時建議測試，並具有下載擴充功能（即將推出）來自動化流程。它透過分析程式碼、文件字串和註解來建議可以添加到套件中的測試。 此外，它還利用測試策略（例如測試邊緣情況和方法參數）來確保準確性。借助 Codium，開發人員可以快速且準確地編寫測試，幫助他們在到達客戶之前捕獲錯誤。
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf 在短短 4 個月內為 80% 的用戶流建立了自動化的端到端測試，每天 24 小時維護它們，並在我們的基礎設施上提供無限的平行測試運行。我們是否提到我們保證零剝落？我們也這樣做。從為期 90 天的試點開始，其中包括：全面的測試計劃、您可以保留的用開源 Playwright 編寫的自動化測試，以及在您選擇的環境上無限制的測試運行。這是一個有用的列表，列出了您開箱即用的所有內容 - 無論是 100 次測試還是 100,000 次測試。 • 4 個月內自動完成 80% 用戶流的端對端測試。測試是用開源 Playwright 編寫的，您可以下載該軟體，因此不存在供應商鎖定。 • AAA ...
Witbe
witbe.net
Witbe 是體驗品質(QoE) 行業的領先創新，它提供了一種屢獲殊榮的方法來監控向任何設備（PC、智慧型手機、STB）上的任何互動式服務（電話、視訊、Web）用戶提供的QoE，以及透過任何網路（固定、移動、OTT）。自 2000 年成立以來，Witbe 不斷發展壯大，現已受到 50 個不同國家 300 多家客戶的信賴。廣播公司、營運商、內容提供者和應用程式開發人員都依靠 Witbe 機器人來確保完美的服務。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地設有辦事處，包括巴黎、紐約、聖荷西、丹佛、蒙特婁、倫敦和新加坡。
Reflect
reflect.run
Reflect 提供了最快的工作流程來為您的 Web 應用程式建立自動化的端到端測試。為了在 Reflect 中建立測試，我們在雲端中啟動一個經過檢測的瀏覽器會話，並在 Web 應用程式中與您共用螢幕。這種方法使我們能夠完全控制測試環境，這意味著我們可以檢測並準確記錄您在測試網站時可能採取的各種不同操作；即使是拖放、文件上傳和視覺化測試等複雜的操作也可以直觀地捕獲，無需額外配置。 Reflect 中執行的每個測試都會獲得一個高清視頻，向您準確顯示運行期間發生的情況，該視頻會與我們在您記錄操作時自動生成的英語測試步驟同步。我們還提供網頁日誌和 JavaScript 日誌等關鍵診斷訊息，不僅可以幫...
JunoOne
juno.one
與 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是全球軟體開發公司、軟體交付公司和軟體整合商的一流 ADLM 解決方案。在 30 天的免費試用版中，您可以建立各種專案、監督測試流程的正確管理、控制、組織並使其有效。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是企業用來捕捉、測試、設計和分析電子郵件和簡訊的通訊測試平台。確保您的企業發送的每個訊息的外觀、感覺和功能都完全符合您的計劃。快速建立涵蓋最關鍵通訊的自動化測試，從帳戶通知和警報到促銷優惠和公告。透過在一系列桌面和行動裝置上使用真實的電子郵件用戶端截取螢幕截圖，準確預覽客戶將看到的內容。 QA 和開發團隊使用 Mailosaur 來測試雙重認證 (2FA/MFA)、密碼重設和個人化。確保您的服務可用性和使用者存取不會因程式碼變更或錯誤而中斷。將暫存和開發環境與生產環境隔離，使用 Mailosaur 電子郵件伺服器捕獲所有內容，而不會將其餘測試訊息錯誤地發送給真實客戶。持續監...
Keysight
keysight.com
是德科技幫助創新者探索、設計並將改變世界的技術變成現實。 作為業界首屈一指的全球創新合作夥伴，是德科技以軟體為中心的解決方案為整個設計和開發環境的工程師提供服務，使他們能夠快速實現未來的突破並降低風險。 是德科技充分利用其作為全球領先的測試和測量提供者的優勢，如今幫助創新者透過快速解決設計、模擬和測試挑戰來突破工程界限，幫助創造最佳的產品體驗。 無論您是希望改善設計和開發流程、優化和保護網絡，還是利用人工智慧和數位孿生在6G、視音頻和電動車、物聯網或量子計算等技術方面取得領先地位，是德科技都可以加速整個領域的創新具有基於最準確測量的智慧見解的工作流程。我們融合了技術知識、測量科學專業知識和...
Userback
userback.io
隆重介紹 Userback，這是領先的用戶研究平台，適合希望了解用戶並打造更好產品的小型團隊。透過 Userback，您可以收集元資料豐富的視覺回饋，並透過 NPS、CES 和 CSAT 指標等應用程式內調查深入了解使用者的情緒和行為。透過完整的會話重播功能，為任何回饋添加深層背景。建立使用者細分並從登入的那一刻起追蹤每個使用者。透過品牌功能入口網站、公共路線圖以及所有回饋的集中位置將這一切包裹起來，從而將回饋開銷減少 70%，並將回饋關閉時間延長 10 倍。沒有代碼？沒問題，立即開始使用無程式碼的瀏覽器擴展，非常適合內部 QA 和錯誤追蹤。這是一個讓小團隊變得強大的平台
Meticulous
meticulous.ai
細緻的 AI 會根據記錄的使用者工作階段建立並維護一套端到端測試。隨著新功能或邊緣情況的引入，Meticulous 不斷添加新測試，並在過時時刪除舊測試 - 確保您的測試套件始終是最新且完整的，無需開發人員進行任何干預。將腳本標記新增至本機開發、暫存和預覽 URL 環境以記錄會話（可選：也記錄生產會話以取得額外的覆蓋範圍）。從 Chromium 等級建構而成，具有確定性調度引擎 - 使其成為唯一消除碎片的測試工具。測試在計算集群中高度並行，讓您可以測試 1000 個螢幕並在 120 秒內獲得結果。