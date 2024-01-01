替代項 - Aurinko.io
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先進的整合平台，用於連接您日常使用的工具。使用我們的視覺化工作流程編輯器輕鬆簡化流程。透過點擊或程式碼進行建置。
Snyk
snyk.io
Snyk 幫助軟體驅動的企業快速發展並保持安全。持續尋找並修復 npm、Maven、NuGet、RubyGems、PyPI 等的漏洞。
NexHealth
nexhealth.com
NexHealth | #1 患者體驗平台 - 讓更多患者使用 NexHealth 進行線上安排、溝通、數位表格等。
entri
entri.com
Entri 是自訂網域的 API。我們使您的應用程式能夠輕鬆連接、保護、銷售和支援自訂網域。
Duffel
duffel.com
我們提供強大的 API，使任何旅遊企業都可以在幾分鐘（而不是幾個月）內搜尋、預訂和銷售來自世界領先航空公司網路的航班。
Merge
merge.dev
Merge 的統一 API 讓開發人員只需整合一次，即可讓客戶存取超過 150 個 HRIS、ATS、會計、票務和 CRM 整合。
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo 是一個資料網關，可直接從來源平台存取創作者資料。 Phyllo 建立了與每個創作者平台連接的底層基礎設施，維護這些平台用於管理創作者資料的系統的即時資料饋送，並提供標準化的資料集，以便企業可以以簡單的方式利用創作者數據但有影響力。
SOOS
soos.io
應用程式安全態勢管理平台 您組織的應用程式安全狀況不應只是一個清單。 SOOS 的 ASPM 是一種動態、全面的方法，可保護您的應用程式基礎架構在整個軟體開發生命週期 (SDLC) 和即時部署中免受漏洞影響。一切盡在一個儀表板中。
Yapily
yapily.com
透過 Yapily 的開放銀行 API 在幾分鐘內連接到 19 個國家的數千家銀行。存取資料、處理付款等等。你會建造什麼？ 透過開放銀行推動您的產品創新。連接到 Yapily 的開放銀行平台，為消費者和企業帳戶提供覆蓋英國和歐洲最廣泛的服務。
Railz
railz.ai
Railz 正在為金融的未來建立最大的金融數據網路。我們的目標是在具有未來思維的金融機構和公司與其中小型企業客戶的財務數據之間架起橋樑。我們的會計數據即服務™解決方案使金融機構和金融科技公司能夠快速處理混亂的數據並理解這一切。透過我們的單一 API，您可以從主要會計和金融服務提供者取得您所需的財務資料。使用 Railz 輕鬆取得即時會計資料、同步和分析。
Pyas
pyas.io
Pyas 是新創公司和獨立開發人員的日曆整合 API 解決方案。只需幾分鐘而不是幾個月即可建立您的日曆整合功能。輕鬆與 Google 日曆和 Microsoft Outlook 整合。整合 Zoom 和 Google Meet 進行視訊會議，全部使用單一 API。
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel 致力於透過解鎖薪資系統的 API 存取權限來創建更公平的金融系統。 Pinwheel 提供了一個平台，讓消費者可以將其薪資帳戶連接到任何應用程式。透過建立將這些系統連接到銀行、貸方和其他服務提供者的管道，我們幫助服務不足的消費者在最需要的時候公平地獲得當今的金融產品。
Truv
truv.com
與薪資帳戶最安全、最可靠的 API 連接，可實現收入和就業驗證、直接存款轉換等。
StackOne
stackone.com
憑藉其強大的統一 API 產品，StackOne 正在改變 SaaS 提供者建立令人難以置信的整合的方式。透過 StackOne，企業可以輕鬆連接多個工具和資料來源，從而跨不同平台和應用程式創建無縫體驗和可擴展解決方案。 StackOne統一API旨在簡化整合流程，讓企業透過與StackOne的一次整合即可輕鬆整合多個資料來源。這使其成為想要簡化營運並減少與手動整合相關的時間和成本的企業的理想解決方案。 StackOne Unified API 的突出特點之一是其靈活性。該平台支援多種整合方法，包括 REST、SOAP 和 GraphQL，並為流行的應用程式和服務提供一系列預先建置的連接器。這...
API2Cart
api2cart.com
API2Cart 有助於將您的服務與多個購物車整合。它是1 個API，在所有不同的購物平台上以相同的方式工作，因此，如果您的客戶在不同的平台上擁有商店，您不必為每個平台一一創建單獨的API 集成，您只需透過一。您可以輕鬆增加支援的平台數量。您可以從客戶的商店獲取（檢索）有關產品、訂單、客戶、發貨和其他類別的數據，並將其發送回商店。我們與超過 35 個平台集成，其中包括 Shopify、Magento、Bigcommerce、Woocommerce。
Truto
truto.one
Truto.one 使公司能夠透過統一的 API 為客戶提供跨 HRIS、ATS、CRM、服務台、票務、支付網關、訂閱平台、會計、電子商務和電子郵件的整合。
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt 是一個嵌入式整合平台，可提供連接 SaaS 應用程式的無縫體驗。借助 Cobalt，SaaS 公司可以以白標和本機方式為其客戶提供整合。 Cobalt 的目錄快速增長，包含 250 多個預建集成，只需一個 API 即可廣泛覆蓋眾多應用程式。這使得 SaaS 公司能夠增強他們的產品，提供人力資源、CRM 和會計等各個類別的深度集成，而不會壓垮他們的工程團隊。 Cobalt 的平台設計直觀，確保易用性和高效的整合管理。
Unified.to
unified.to
「一個 API 整合所有內容」—我們是用於 SaaS 整合的統一 API 開發者平台。軟體團隊可能需要數月時間才能建立一個客戶整合請求。透過 Unified.to，您可以在短短幾小時內啟動客戶所需的所有整合。 Unified.to 是唯一一個允許開發人員存取統一 API 端點、資料模型、Webhooks 和身份驗證的平台，以快速添加與 78SaaS 類別（包括 HR、ATS、CRM 和身份驗證）的領先系統的整合。我們決心為您提供一個完全統一的 API 解決方案，您會自豪地稱之為自己的解決方案。更快地部署透過一個統一 API 將面向客戶的整合添加到您的產品中，而無需犧牲開發資源或路線圖。設定並忘...
Codat
codat.io
Codat 協助銀行與企業客戶建立更深層的聯繫。我們提供的產品可以輕鬆存取、同步和解釋客戶財務軟體中特定用例的數據，例如為供應商提供商業卡計劃和承銷商業貸款。全球最大的銀行都使用 Codat 來增加錢包份額、減少客戶流失並擴大業務規模。我們得到了領先投資者的支持，包括摩根大通、Canapi Ventures、Shopify、Plaid、Tiger Global、PayPal Ventures、Index Ventures 和 American Express Ventures。
Apideck
apideck.com
Apideck 讓開發人員能夠透過一組涵蓋會計、CRM、HRIS、ATS、文件儲存、專案管理和電子商務的統一 API 大規模建立整合。節省時間和維護成本，使工程師可以專注於核心產品。我們幫助 Invoice2go、Degreed、Gong 和 Personio 等全球 SaaS 公司透過單一平台加速其整合策略。
The Code Registry
thecoderegistry.com
程式碼註冊表是世界上第一個由人工智慧驅動的程式碼智慧和見解平台，旨在保護和優化企業的軟體資產。透過提供獨立、安全的程式碼儲存庫複製並提供深入的分析和報告，程式碼註冊表使業務領導者和高級 IT 專家能夠更有效地管理其開發團隊和軟體預算。代碼註冊中心注重安全性、效率和透明度，正在為代碼管理和分析制定新標準。透過註冊我們的任何訂閱級別，您將擁有完全存取權限； > 獨立安全的自動化Code Vault 備份> 完整的程式碼安全掃描> 開源依賴性和許可證檢測> 程式碼複雜度分析> AI Quotient™ > 完整的Git 歷史記錄> 專有的「程式碼到複製」程式碼評估> 自動比較報告。代碼註冊表。了...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe 是一種 SaaS 解決方案，為軟體工件的安全性和可信度提供持續保證，充當軟體生產者和消費者之間的信任中心。 Scribe 集中式 SBOM 管理系統允許以受控和自動化的方式輕鬆管理和共享產品 SBOM 及其所有相關的安全方面。
Endor Labs
endorlabs.com
Endor Labs 軟體供應鏈安全平台解決了三個關鍵的軟體供應鏈安全痛點和成果： 開源程式碼安全：Endor Labs 透過在SDLC 中選擇和維護安全且高品質的依賴項，幫助工程師提高應用程式效能並最大限度地減少攻擊面。 Endor Labs 取代了缺乏程式碼使用情境的現有 SCA 解決方案，從而減少了約 80% 的 SCA 噪音，以便團隊可以專注於重要的事情。 CI/CD 管道安全：Endor Labs 可協助您發現管道和影子工程，確保一致的安全工具覆蓋範圍，監控儲存庫的狀態，並實施建置完整性驗證，所有這些都透過整合到管道中的單一鉤子和策略即程式碼框架來實現。合規性和 SBOM：Endor...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro 是應用程式安全態勢管理 (ASPM) 領域的領導者，它將風險可見性、優先順序和修復與深入的程式碼分析和執行時間情境統一起來。獲得完整的應用程式和風險可見性：Apiiro 採用基於程式碼的深度 ASPM 方法。其雲端應用程式安全平台分析原始程式碼並提取運行時上下文，以建立連續的、基於圖形的應用程式和軟體供應鏈元件清單。優先考慮程式碼到運行時上下文：借助其專有的Risk Graph™️，Apiiro 根據風險的可能性和影響將來自第三方工具和本機安全解決方案的安全警報置於上下文中，以獨特的方式將警報積壓和分類時間減少95%。更快地修復並預防重要風險：透過將風險與程式碼擁有者連結起來，提...
Xygeni
xygeni.io
保護您的軟體開發和交付！ Xygeni Security 專注於應用程式安全態勢管理 (ASPM)，利用深入的上下文洞察來有效地確定安全風險的優先順序和管理安全風險，同時最大限度地減少噪音和壓倒性警報。我們的創新技術會在新的和更新的元件發布後自動即時檢測惡意程式碼，立即通知客戶並隔離受影響的元件以防止潛在的違規行為。 Xygeni 廣泛涵蓋整個軟體供應鏈（包括開源元件、CI/CD 流程和基礎架構、異常偵測、秘密外洩、基礎架構即代碼 (IaC) 和容器安全），確保為您的軟體應用程式提供強大的保護。相信 Xygeni 能夠保護您的營運，並使您的團隊能夠誠信、安全地建置和交付。
OX Security
ox.security
安全性應該是軟體開發過程中不可或缺的一部分，而不是事後才想到的。 OX 由兩位前Check Point 高階主管Neatsun Ziv 和Lion Arzi 創立，是第一個也是唯一一個主動應用程式安全態勢管理(ASPM) 平台，將不同的應用程式安全工具（ASPM+AST 和SSC）整合到一個控制台中。透過將風險管理和網路安全的最佳實踐與為開發人員量身定制的以用戶為中心的方法相結合，它可以在整個開發週期中提供完整的安全性、優先順序和安全問題的自動修復，使組織能夠快速發布安全產品。
Cycode
cycode.com
Cycode 是唯一的端對端軟體供應鏈 (SSC) 安全解決方案，可在 SDLC 的所有階段提供可見度、安全性和完整性。 Cycode 與您的所有軟體交付管道工具和基礎設施提供者集成，透過一致的治理和安全策略實現完整的可見性和強化的安全態勢。 Cycode 透過一系列掃描引擎進一步降低了違規風險，這些掃描引擎可找到硬編碼機密、IAC 錯誤配置、代碼洩漏等問題。 Cycode 的專利知識圖可追蹤 SDLC 中的程式碼完整性、使用者活動和事件，以發現異常並防止程式碼篡改。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一個以開發人員為中心的軟體安全平台，提供進階程式碼掃描和雲端漏洞評估。我們的平台優先考慮真正的威脅，減少誤報，並使常見漏洞和暴露 (CVE) 易於理解。透過合氣道，確保產品的安全性變得簡單，讓您可以專注於自己最擅長的事情：編寫程式碼。
Nylas
nylas.com
全球數十萬開發人員使用 Nylas 來提高速度，並透過最先進的 API 無縫建立可自訂的電子郵件和日程安排功能。 Nylas 是唯一一個讓開發人員透過單一整合普遍存取電子郵件、日曆和聯絡人提供者的平台。開發人員及其團隊越來越多地求助於 Nylas 來快速、安全地啟動關鍵功能，使他們能夠在基礎設施上花費更少的時間，而將更多的時間用於建立具有無限潛力的軟體。請訪問 www.nylas.com 以了解更多信息，並在 LinkedIn、Twitter 和 YouTube 上關注我們。
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy 是一個嵌入式整合平台，工程和產品團隊使用它來簡化和加速整合開發的各個方面 - 從用戶可自訂性到輪詢基礎設施。