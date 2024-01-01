替代項 - AudioStrip

Riverside.fm

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Riverside 是您的線上工作室，可實現高品質錄音和閃電般的編輯。它由AI 提供支持，但專為人類對話而設計，因此無論您身在何處、Wi-Fi 性能如何不穩定，也無論您身在何處，從播客到視頻營銷的任何內容都可以通過像素完美的4K 影片和水晶般清晰的音訊進行捕捉。把它想像成你的瓶中數字精靈，但你得到的不是三個願望，而是無盡的、一流的錄音和超級簡單的編輯。從希拉蕊·柯林頓 (Hillary Clinton) 到小型企業，再到 Spotify、Marvel 和 Verizon Media 等大型企業，Riverside 已成為廣播故事的首選舞台，品質絲毫不差。