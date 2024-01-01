Attestiv 是一種人工智慧內容偵測和數位媒體取證工具，旨在保護數位資產並發現虛假或被操縱的媒體，例如照片、影片和文件。 該工具使用專利的人工智慧技術來驗證上傳的媒體，確保共享資訊的安全。透過行動裝置、API 或 Attestiv 入口網站即時對照片、影片和文件進行指紋識別和驗證，無需更改。 Attestiv 的核心功能在於它能夠保護企業和組織免受濫用更改或偽造的數位媒體所造成的潛在損害。 該平台旨在滿足保險、金融服務、新聞和媒體等不同行業的需求。 Attestiv 已應用於個人財產和商業報價、索賠、續約、檢查以及防止因媒體操縱而引起的詐欺和損失。 此外，該平台還透過身份驗證和可追溯性增強了新聞和媒體內容的完整性。此外，其技術還驗證物聯網、房地產、航運、汽車和建築等行業的關鍵數據。 從本質上講，Attestiv 是一種基於人工智慧的解決方案，致力於促進數位真實性，從而最大限度地降低風險並保護使用者和組織的聲譽。

網站： attestiv.com

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