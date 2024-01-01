Atom 提供基於人工智慧的 WhatsApp 聊天機器人解決方案，幫助企業產生更多合格的銷售線索、創建更聰明的聊天機器人、衡量結果以及與 CRM 整合。 主要特點包括： * 24/7智慧虛擬助理回答客戶疑問 * 能夠透過 WhatsApp 廣播活動覆蓋高達 98% 的客戶 * 自動化工作流程，過濾有興趣的潛在客戶並讓銷售團隊專注於完成交易 * WhatsApp 多代理集成，提供客戶對話的全面可見性 該解決方案與 HubSpot 集成，允許企業將 WhatsApp 聯絡人同步到其 CRM 中，並使用 AI 聊天機器人創建自動化工作流程。 Atom 提供個人化顧問和 WhatsApp 人工智慧專家團隊，引導企業完成整合流程，將自己定位為市場上的「交鑰匙」解決方案。 案例研究強調了客戶如何看到顯著的改進，例如每月銷售額從 200 筆增加到 3,000 筆以上，數位銷售轉換率增加兩倍，以及在 2.5 個月內預訂超過 5,000 筆確認預約。 該公司曾出現在《CIO Peru》、《富比士》和《Estrategia & Negocios》等出版物上，突顯了其在市場中的成長和認可。 企業受邀與 Atom 顧問交談，以了解更多資訊並親自嘗試該平台。

目錄 : Business 聊天機器人軟體

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