替代項 - Atlas
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美國客戶服務軟體公司，總部位於美國加州舊金山。它在紐約證券交易所上市，代號為ZEN，是羅素2000指數的成分股。 Zendesk 於 2007 年在丹麥哥本哈根成立，截至 2017 年擁有 2,000 名員工，為 150 個國家和地區的 119,000 名付費客戶提供服務。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Freshdesk
freshdesk.com
基於雲端的線上客戶服務軟體，透過所有智慧自動化提供幫助台支持，以更快地完成工作。立即註冊免費試用！
Zoho Desk
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Rocket.Chat
rocket.chat
透過通訊中心進行領導，可以完全控制您的資料。多合一平台：團隊協作、全通路參與、DevOps 和 ChatOps。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的開源替代方案。連接您的客戶對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免費的即時聊天應用程序，可讓您在您的網站或免費的可自訂頁面上監控訪客並與訪客聊天。 您可以擁有無限的代理並將他們添加到無限的站點，以便他們可以不受任何限制地與您的訪客進行通訊。您的聊天記錄將永遠保留，直到您將其刪除。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是一個基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。該公司成立於2011 年，為140 多個國家/地區的10,000 多名客戶提供服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Gorgias
gorgias.com
專為電子商務商店設計的幫助台。透過單一應用程式提供多通路客戶服務。透過對常見請求的自動回應來提高工作效率。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信賴、最可靠的雲端聯絡中心，經過驗證，可以釋放客戶智慧和見解，使代理商和組織能夠提供卓越的客戶體驗。 Five9 - 聯絡中心即服務 - CCaaS。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
LiveChat
livechat.com
LiveChat – 網站的線上聊天和幫助台軟體。使用 LiveChat 快速處理客戶服務。註冊並免費試用 LiveChat 14 天！
Chative
chative.io
透過無縫即時聊天到聊天機器人解決方案，發現更多與客戶在線上互動的方式。立即免費取得 Chatative！
Front
front.com
Front 是客戶溝通平台，可將電子郵件、應用程式和團隊成員無縫組合到一個視圖中。別再忙了。開始產生影響。
Missive
missiveapp.com
高效團隊的電子郵件、群組聊天和任務。一款適用於所有內部和外部通訊的應用程式。工作管理處於最佳狀態。免費嘗試！
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Crisp
crisp.chat
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Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易於使用的共享收件匣和電子郵件協作軟體，供團隊管理團隊電子郵件帳戶，如 help@、sales@ 等。立即為您的團隊獲取共享收件匣！
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Appy Pie
appypie.com
沒有程式碼開發平台。