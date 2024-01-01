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AssetsAI 是一種人工智慧驅動的工具，旨在為遊戲設計和開發目的提供獨特且精心策劃的遊戲資產。此線上平台提供一系列遊戲資產，包括但不限於角色設計、盔甲、太空船、劍等，所有遊戲資產均採用多種風格設計，以滿足各種遊戲開發需求。 AssetsAI 以其產生客製化遊戲資產的能力而聞名，為開發者提供他們真正擁有的遊戲元素，下載後不附加任何條件。 該服務以公平合理的價格提供，用戶只需為他們需要的資產付費。品質是 AssetsAI 的重點，所有資產均以高品質交付。 為了保持內容的新鮮度和多樣性，AssetsAI 團隊確保每周向集合中添加新資產。透過利用人工智慧的能力，AssetsAI 能夠提供獨特的、人工智慧生成的遊戲資產，培養遊戲設計和開發的創造力和多功能性。

網站： assetsai.art

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