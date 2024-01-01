替代項 - AssessFirst
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
Blinkist
blinkist.com
Blinkist 為忙碌的專業人士提供強大的想法，使他們能夠拓寬視野、更有創造力、做出更好的決策，並最終在生活的各個領域成長和繁榮。我們從 27 個類別的 5,500 多本非小說類書籍和播客中提煉出關鍵思想，採用引人入勝的格式，您可以在 15 分鐘內閱讀或收聽。我們的自主學習應用程式在全球有超過 2300 萬人使用，它將隨時隨地為您的員工提供所需的幫助。
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
Kahoot! Create
kahoot.com
創建您自己的 kahoot 並學習新事物！卡胡特！為學生、教師、辦公室超級英雄、問答愛好者和終身學習者帶來學習的魔力。 卡胡特！是一個基於遊戲的學習平台，每年為超過 10 億的玩家在學校、工作場所和家庭帶來參與和樂趣。免費註冊！
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人嗎？您知道可以透過人才評估來識別最佳候選人嗎？ TestGorilla 為您提供了評估求職者技能並更快做出更好招募決策的最佳工具。我們的技能測驗庫為您提供最佳的預測價值，幫助您識別最佳候選人。透過我們不斷成長的測試庫，您可以測試求職者的各種技能，包括認知能力、程式設計技能、軟體技能、個性、語言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多種問題類型來幫助您進行單向視訊面試、允許候選人上傳作品集等等。您準備好開始預測現實世界的工作績效了嗎？立即開始使用 TestGorilla 進行招募！
Evalgator
evalgator.com
Evalgator 是一個基於網路的數位評估和評估平台，旨在簡化招募流程。它可用於評估技術和非技術職位的候選人，因為該平台支援多種問題格式，例如編碼、描述性、多項選擇和填空。它具有用戶友好的介面，可以輕鬆創建自訂評估。透過自動結果計算和即時洞察候選人在個別問題上的表現，Evalgator 使招聘人員能夠在評估完成後立即將候選人列入候選名單。 Evalgator 還提供許多其他功能，包括反作弊措施、即時雙向聊天支援以及廣播選項，以幫助招募人員和候選人。了解有關 Evalgator 的更多資訊。
getAbstract
getabstract.com
了解更多。做得更好。 15分鐘你能學到什麼？ 透過提供對總結的專業知識的輕鬆訪問，getAbstract 可以幫助世界各地的組織和個人有效地使用知識。
Interviewer.AI
interviewer.ai
我們的 ATS Lite 平台透過人工智慧驅動的單向視訊訪談自動化 80% 的預篩選流程。更有效率地篩選候選人 本月使用促銷代碼 INTERVIEW50 可享 50% 的折扣。讓我們識別您的最佳候選人，以便您可以更有效地招募優秀人才。註冊免費試用（無需信用卡），了解我們如何評估每位候選人，並為您提供一個易於使用的平台，用於篩選、面試和聘用人才庫中的最佳候選人。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
HiPeople
hipeople.io
聘用頂尖人才是一項關鍵任務，需要徹底的篩選過程。現代助教團隊使用 HiPeople 的綜合篩選工具包可減少 95% 的篩選時間。我們最先進的篩選工具包結合了基於人工智慧的評估和自動背景調查的力量，使您能夠做出數據驅動的決策，僱用最適合您的組織的人才。透過我們基於人工智慧的評估，您可以評估候選人的硬技能、軟技能、個性特徵、文化契合度和認知能力。測試候選人數百項特定工作相關技能，從客戶成功經理到對細節的關注。透過分析候選人的結果，您可以比較可行的見解，以評估他們的工作適合度，並確定他們是否具備在您的組織中蓬勃發展所需的技能。我們的自動背景調查可以從過去的經理、同事群體或直接下屬那裡提供對候選人過去...
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
TestDome
testdome.com
TestDome 提供工作技能測試，幫助管理者更快聘用最佳候選人。我們為廣泛的行業提供測試，包括程式設計、會計、客戶服務、專案管理等。 - 我們的 1000 多個問題測試現實世界的問題解決能力。如果您發現我們的任何高級問題已在線得到解答，即可獲得退款。 - 以您想要的方式自訂我們的即用型測試或新增您自己的自訂問題。 - 對候選人進行一目了然的比較，或更深入地了解個別候選人的結果和答案。 - 使用網路攝影機監控、重複電子郵件偵測以及複製和貼上保護來防止作弊。 - 新增多個使用者到您的帳戶，無需額外費用。
BrainStorm
brainstorminc.com
為您的團隊配備唯一專為軟體採用而打造的學習平台。加速入職、減少支持、加深參與並增加使用。無論您是新客戶入職的解決方案提供者、需要更可擴展的方式來管理最終用戶培訓的IT 團隊，還是專注於讓員工加入公司技術堆疊的L&D 團隊，BrainStorm 都將使您的工作更輕鬆，並獲得成果更好的。啟動暗黑用戶 – BrainStorm 是唯一主動針對尚未登入的授權使用者的學習平台。當您轉換暗用戶時，您的使用影響將從增量變為指數。加速採用－不僅教導使用者如何使用，還教導他們何時以及為何使用功能和應用程式。 BrainStorm 旨在實現自動化培訓，讓人們改變工作方式。擴大功能使用－推動更深入、更廣泛的功能採用...
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare 是一個基於雲端的學習管理系統，旨在幫助企業和組織提升從入職到持續培訓的整個就業生命週期。
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index 認為每個業務問題都是人的問題。人員數據應該指導員工旅程的每一步，從第一次面試到大晉升，它也應該指導您的業務策略。我們稱之為“人才優化”，我們的模組化平台的每個部分都是為了支持它而建造的。 PI HIRE：每次透過 PI Hire 為每項工作招募完美的候選人。我們透過 60 多年的科學和數百萬個數據點支持的行為和認知評估來幫助您縮小申請人的領域範圍。此外，我們也透過個人化面試指南讓您的招募流程變得簡單、客觀。 PI INSPIRE：透過 PI Inspire 管理您的團隊取得成功。不再猜測如何最好地管理某人：我們的關係指南對每個團隊成員的行為進行了全面分析，並提...
Spekit
spekit.com
Spekit 是一個即時學習平台，專為我們今天的工作學習方式而建構。它可以在團隊需要掌握新流程、技術和方法的時間和地點提供培訓和指導，而不會影響生產力。 Spekit 位於任何基於 Web 的應用程式之上，並與 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需單擊即可獲得您的團隊所需的資訊。這極大地提高了生產力和效能，提高了保留率，減少了重複問題，推動了標準化，並確保您的團隊能夠隨時隨地獲得所需的資訊。 Spekit 是同類產品中唯一經過 Salesforce 認證的供應商，可實現無縫的一鍵式集成，並且還包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI Sa...
Crystal
crystalknows.com
對於商務人士來說，會議的成功取決於有效的準備。我們的使命是確保我們的客戶在每次重要會議之前都做好充分準備並充滿信心。 Crystal 是領先的會議準備平台，受到全球 1,000 多家組織和財富 500 強公司的信賴，可為日常和高風險互動做好準備。我們的平台提供您了解會面人員所需的數據、工具和見解，確保您為議程上的每次會議做好充分準備。使用 Crystal 的情報資料： • 專業人士可以減少會前的焦慮並留下深刻的印象。 • 銷售主管可以在每次銷售拜訪中與買家進行有效聯繫。 • 經理可以改善與同事的協作方式。立即免費試用我們的平台，讓您遇到的下一個人留下深刻印象：https://www.cryst...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（學習管理軟體）使您能夠提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要的事情——績效、保留率和成長。 透過 LearnUpon，為您的團隊提供工具來提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要事項（績效、留任率和成長）。
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一個遊戲化、TikTok 風格的電子學習平台，受到 80 多個國家數千個團隊的喜愛。我們透過人工智慧驅動的微學習，根據每個使用者的角色、職能和願望進行個人化定制，幫助員工在幾分鐘內培養所需的硬技能、軟技能和生活技能。內容豐富的 15,000 多個微課程庫涵蓋了關鍵行業主題和 200 多種硬技能、軟技能和生活技能，可打造一支擁有您所需的所有才能和專業知識的全面發展的員工隊伍。我們的小課程由 150 多名行業專家、教授、大學和領先公司精心策劃和講授。從倫敦商學院、Ahrefs、Gong、Terminus 等數百所院校學習關鍵技能。有多種語言和學習方式可供選擇。我們的參與度是傳統電子學...
Vizzy
vizzy.com
重塑履歷，以前所未有的方式看待一代人才 早期職涯招募格局正在迅速發展，企業尋求創新方法來吸引和了解 Z 世代人才庫。傳統的履歷往往無法捕捉候選人的真正本質，導致技能和公司文化不匹配，而申請數量和對多元化員工隊伍的需求又進一步加劇了這種不匹配。企業想要在求職者中脫穎而出也變得越來越困難，這就是我們的用武之地。與傳統方法不同，Vizzy 提供出色的申請流程並提供動態的專業摘要，提供超越傳統履歷的候選人潛力的 360 度視角。我們的技術旨在適應向更全面的招聘的轉變以及 Z 世代對有吸引力的數位優先招聘流程的期望。工作原理 Vizzy 幫助企業提供品牌一致的申請流程，以脫穎而出並吸引比平常更廣泛的人才...
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是創建員工影片的最簡單方法。只需幾分鐘，您就可以建立影片來提升您的人員和通訊計劃，透過挖掘您自己的內在聲音來節省資金，並建立更多的人際關係。無論是內部溝通、DEI、入職、人才品牌、招募或 L&D，Spokn 都簡化了創建真實的品牌影片的過程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 來捕捉真實的員工故事。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的GoSpotCheck 釋放了現場團隊的力量，透過唯一的行動解決方案推動市場執行，該解決方案結合了動態任務管理、行業領先的圖像識別、照片報告、現場團隊通信和高級報告- 所有這些都在一個易於使用的平台中。指導團隊、提高執行力並推動銷售，同時創建該領域的共享視圖，幫助領導者更快做出更好的決策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高銷量，這是一款可即時指導、追蹤和提高績效的現場執行應用程式。
7taps
7taps.com
三年前，7taps 在企業學習與發展領域率先提出了有效實施微學習的概念，並且我們將繼續在這一領域佔據主導地位。我們獨特地提供閃電般快速、高品質的微學習創建，使您能夠與無論身在何處的學習者建立聯繫。 7taps 科學驅動的方法不僅確保有效的知識吸收，而且確保持久的保留。
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai 是一個微學習平台，利用人工智慧促進更快、更有效率的學習。該平台提供各種引人入勝的教育內容，包括現場測驗、課程和抽認卡。 它還具有用於正念、記筆記和設置挑戰的工具。 Shiken.ai 配備了人工智慧驅動的“知識助理”，承諾為每個用戶提供個人化的學習體驗。 該平台不僅針對個人學習者和學生，也針對創作者、導師、教師和企業家。它進一步將其服務擴展到企業的學習和發展部門，幫助他們創建互動式教育內容。 該平台的功能包括將文本、文件或連結等傳統形式的教育內容轉變為互動式學習材料，並分析現場或遠端觀眾的參與。 Shiken.ai 也透過人工智慧分析建構自由形式的對話角色扮演來提供...