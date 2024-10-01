替代項 - Aspire
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美國公司，營運全球線上支付系統，該系統支援線上匯款，並作為支票和匯票等傳統紙本支付方式的電子替代方案。該公司作為線上供應商、拍賣網站和許多其他商業用戶的支付處理商，收取費用以換取一鍵交易和密碼記憶等好處。 PayPal 成立於 1998 年，當時名為 Confinity，並於 2002 年首次公開募股。 eBay 於 2015 年將 PayPal 剝離給 eBay 股東。 該公司在2019年美國最大企業財富500強中按收入排名第204。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家為小型企業提供金融服務和軟體的公司。 Wave 總部位於加拿大多倫多萊斯利維爾社區。 該公司的第一個產品是一款免費的線上會計軟體，專為擁有 1-9 名員工的企業而設計，隨後是發票、個人財務和收據掃描軟體 (OCR)。 2012 年，Wave 開始涉足金融服務領域，最初推出 Payments by Wave（信用卡處理）和 Payroll by Wave，隨後於 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，該服務現已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。新加坡、香港和南非設有辦事處。其產品應用於 180 多個國家。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
Zoho Invoice
zoho.com
適用於小型企業的線上發票軟體。 Zoho Invoice 是線上開立發票軟體，可協助您製作專業發票、自動發送付款提醒並更快地在線上獲得付款。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
Mercury
mercury.com
Mercury 為新創公司提供銀行服務*。從銀行基礎知識開始，例如免費的 FDIC 保險支票和儲蓄帳戶，然後擴展信用卡、風險債務、資金管理帳戶等 — 所有這些都充滿信心。 Mercury 具有巧妙的快捷方式和額外的組織級別，使銀行任務變得更簡單、更直觀，甚至有點令人愉快。超過 10 萬家各種規模的新創公司依靠 Mercury 來創建下一個偉大的公司 - 您今天就可以在 10 分鐘或更短的時間內申請加入他們。 *Mercury 是一家金融科技公司，而不是銀行。銀行服務由 FDIC 成員 Choice Financial Group 和 Evolve Bank & Trust 提供。 IO 卡由 ...
Bookipi
bookipi.com
Bookipi 是自由工作者和小型企業的首選發票產生器和業務工具。無論您身在何處，都可以透過網路和行動應用程式建立發票並將其發送給您的客戶。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客戶流管理平台，使獨立企業能夠提供卓越的客戶體驗並充滿信心地運作。核心功能： - 發票 - 提案 - 線上支付 - 日程安排 - 聯絡表單和潛在客戶管理 - 品牌手冊 - 簿記 - Quickbooks 整合 - 自動付款提醒 - 客戶入口網站 + 登錄
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense 是領先的差旅和費用管理解決方案，可協助企業簡化公司差旅、自動化費用報告並完全控制支出。 我們建構該軟體的主要目的是從源頭減少超支，最大限度地減少人工幹預，防止政策違規和欺詐性索賠，並提供可自由支配支出的見解，以提高企業的生產力、現金流和整體財務狀況。 Zoho Expense 已協助 150 多個國家的企業實現 T&E 管理各個方面的自動化，從費用報告提交和批准到合規性、詐欺偵測、卡對帳和費用會計。 Zoho Expense 可作為基於 Web 的應用程式和行動應用程式使用，透過與目前軟體生態系統中的其他應用程式無縫整合來適應您現有的工作流程。此外，高度客...
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？
Deskera
deskera.com
Deskera 是一個屢獲殊榮的整合平台，讓中小型企業能夠使用更少的工具更快地擴展規模。從便利商店到製造工廠，數十萬中小企業使用 Deskera 來管理會計、庫存、薪資、銷售和行銷自動化。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Qonto
qonto.com
憑藉創新的產品、高度回應的 7/7 客戶服務和清晰的定價，Qonto 已成為歐洲同類產品的領導者。開始使用功能強大的企業帳戶來滿足您所有的日常銀行業務需求。 - 本地 IBAN（🇫🇷 法國 IBAN / 🇩🇪 德國 IBAN/ 🇮🇹 義大利 IBAN / 🇪🇸 西班牙語 IBAN） - 支付卡：每月消費金額不超過 200,000 歐元。無隱藏費用。無論是在線上、店內或國外支付，無論何種情況，您的訂閱中包含的一系列免費和高級公司卡都能滿足您的需求。 - 轉帳：靈活的付款方式 - 從即時 SEPA 到 SWIFT - 這樣您就可以更快地付款和收款。 - 交易：無限制的歷史記錄和即時...
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基於雲端的軟體供應商，致力於為中小型企業實現後台財務營運自動化。 Bill.com 平台將企業與其供應商和客戶連結起來，幫助他們管理現金流入和流出。主要競爭對手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com與美國最大的金融機構、美國百大會計師事務所中超過70%的公司合作，領先的會計軟體包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA數位支付解決方案的首選提供商。機構。目前的客戶包括摩根大通商業銀行、富國銀行、商業銀行和奧馬哈第一國民銀行。美國銀行和 PNC 也使用 Bill.com 作為其支付技術產...
Ramp
ramp.com
Ramp 是現代財務團隊的終極平台。從公司卡片和費用管理軟體，到帳單支付和供應商管理，Ramp 是一款一體化解決方案，旨在實現財務營運自動化和建立更健康的業務。超過 25,000 家企業（包括 Shopify、Zola、Opendoor 和 Glossier）已改用 Ramp，平均節省 5%，結帳速度加快 8 倍。
Moneybird
moneybird.com
會計也可以很有趣！超過 20 萬名企業家使用我們的軟體來管理他們的財務。
Finom
finom.co
Finom 提供完全線上的企業帳戶，徹底改變並簡化了財務營運。它整合了全球支付工具、智慧發票、自動記帳和團隊費用管理功能。 Finom 的訂閱計畫適用於任何規模的企業，從自由工作者和新創公司到中小企業和企業。透過 Finom，您將在 1-3 個工作天內獲得完全線上準備的歐洲 IBAN。您開設的企業帳戶具有一系列優勢，可讓您直接透過手機或筆記型電腦處理財務： - 為您和您的團隊提供免費簽帳卡，回饋高達 3%； - 使用 Apple Pay 和 Google Pay 進行便利的行動支付； - 每月免費 ATM 提款限額取決於所選方案； - 免費 SEPA 和直接扣款轉帳金額取決於所選方案； - 全...
Pleo
pleo.io
來認識 Pleo，它是歐洲領先的支出解決方案，可簡化公司每個人的支出。為您的員工提供一張智慧公司卡，讓他們可以購買他們需要的東西，而不必再去追尋遺失的收據。借助自動化的費用管理、發票和報銷，獲得即時費用可見度、掌控您的支出並削減您的管理費用。加入 20,000 家使用 Pleo 的公司，專注於最重要的工作。 Pleo 意味著效率 更少的紙張，更多的工作。 Pleo 負責管理費用報告和收據，以便您和您的團隊可以專注於真正重要的工作。 75% 的 Pleo 管理員表示，使用 Pleo 提高了公司的生產力。 Pleo 意味著透明度 一旦使用 Pleo 卡進行購買，管理員就可以收到通知。月末不再有驚喜...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
Invoice Simple
invoicesimple.com
Invoice Simple 讓小型企業能夠隨時隨地開立發票並透過手機開展業務，從而節省了小型企業的時間。 Invoice Simple 是領先的發票應用程序，並且仍在快速成長。多年來，我們已經使用我們備受好評的 iOS 和 Android 應用程式以及我們的網站為數十萬滿意的客戶提供支援。
Navan
navan.com
Navan 是一款讓旅行變得輕鬆的一體化解決方案，讓您可以專注於在那裡，而不是到達那裡。告別花幾個小時打電話嘗試更改航班或保存成堆的收據來手動輸入費用。從 EA 和財務團隊到差旅經理和員工，Navan 讓人們能夠專注於對他們來說最重要的事情，同時為公司提供即時可見性、節省和控制。請造訪 navan.com 以了解更多信息
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款適用於最多 20 人的小型團隊的工作管理軟體。它是數位、創意和行銷機構、諮詢企業、軟體和工程公司以及建築公司的理想選擇。它允許您隨時隨地管理客戶專案和業務任務、追蹤工作時間並為客戶開立發票。軟體的主要重點是幫助團隊從開始到結束管理專案： - 將專案拆分為任務清單和任務，並將其分配給您的員工或同事- 透過網路計時器自動追蹤辦公室的工作時間或在旅途中透過行動應用程式- 透過討論讓參與專案的每個人都了解最新情況- 創建可自訂的靜態和即時報告並追蹤業務績效- 儲存與專案相關的所有文件- 以便每個人都可以隨時存取它們- 視覺化團隊的工作，消除瓶頸，並減少項目中的空閒時間- 跟踪所有計算...