Artwork Flow 是一款由人工智慧驅動的創意管理軟體，旨在改變品牌資產的管理和工作流程。該產品具有數位資產管理功能，使用戶能夠利用人工智慧快速組織和檢索資產。 它還提供品牌合規自動化、工作流程自動化、線上打樣和創意自動化。透過利用智慧平台了解您的需求，有效管理您的品牌聲譽和身份，確保品牌資產管理。 該軟體還提供與其他工具和應用程式的廣泛集成，以實現無縫體驗。 其用戶包括創意營運專家、行銷主管、首席行銷長、品牌經理和設計師。其針對特定產業的解決方案針對釀酒廠、直接面向消費者的服務提供者以及食品和飲料產業等。 Artwork Flow 的用例包括簡化創意營運、管理標籤設計軟體、自動化廣告客製化以及管理品牌指南。 該平台提供了多種校對工具，例如字體查找器、線上測量比例和線上拼字檢查器。為了幫助使用者體驗，提供了部落格、指南、網路研討會和客戶案例等資源。 最後，Artwork Flow 也提供免費工具（例如藝術品打樣工具）來協助創作過程。

網站： artworkflowhq.com

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