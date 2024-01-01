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《ARTnews》創刊於1902年，是世界上歷史最悠久、發行最廣泛的藝術雜誌，是全球藝術界新聞的重要來源。該雜誌涵蓋從古代藝術到當代趨勢的廣泛主題，其讀者遍及 124 個國家，包括收藏家、經銷商、歷史學家、藝術家和博物館專業人士。編輯團隊由主編 Sarah Douglas 和出版商 E​​rica Lubow Necarsulmer 領導。 ARTnews 以其深度專題、突發新聞和久負盛名的年度 200 強收藏家排行榜而聞名。

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