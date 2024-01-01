在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「ARTnews」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

《ARTnews》創刊於1902年，是世界上歷史最悠久、發行最廣泛的藝術雜誌，是全球藝術界新聞的重要來源。該雜誌涵蓋從古代藝術到當代趨勢的廣泛主題，其讀者遍及 124 個國家，包括收藏家、經銷商、歷史學家、藝術家和博物館專業人士。編輯團隊由主編 Sarah Douglas 和出版商 E​​rica Lubow Necarsulmer 領導。 ARTnews 以其深度專題、突發新聞和久負盛名的年度 200 強收藏家排行榜而聞名。

網站： artnews.com

免責聲明：WebCatalog 與 ARTnews 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。