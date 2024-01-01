使用 WebCatalog Desktop 上「Artforum」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

《藝術論壇》成立於 1962 年，是當代藝術界的開創性出版物，因其在塑造藝術批評和話語方面的影響力而受到認可。 Artforum 由小約翰·P·歐文 (John P. Irwin, Jr.) 創立，於 1967 年迅速從加州遷至紐約，至今仍是紐約藝術界的基石。該雜誌以其嚴謹的評論文章而聞名，在關注定義各個藝術時代的藝術家方面發揮關鍵作用。目前的編輯團隊包括出版商Danielle McConnell 和副出版商Kate Koza，而Tina Rivers Ryan 最近在2024 年3 月擔任主編。追蹤者社群媒體平台。

網站： artforum.com

免責聲明：WebCatalog 與 Artforum 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。