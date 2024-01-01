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《藝術論壇》成立於 1962 年，是當代藝術界的開創性出版物，因其在塑造藝術批評和話語方面的影響力而受到認可。 Artforum 由小約翰·P·歐文 (John P. Irwin, Jr.) 創立，於 1967 年迅速從加州遷至紐約，至今仍是紐約藝術界的基石。該雜誌以其嚴謹的評論文章而聞名，在關注定義各個藝術時代的藝術家方面發揮關鍵作用。目前的編輯團隊包括出版商Danielle McConnell 和副出版商Kate Koza，而Tina Rivers Ryan 最近在2024 年3 月擔任主編。追蹤者社群媒體平台。

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