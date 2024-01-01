ArtBot 是一款基於網路的工具，使用戶能夠使用穩定擴散生成人工智慧創建的圖像和照片。該工具利用稱為 AI Horde 的分散式運算集群來處理創作。 借助 ArtBot，使用者無需登入或任何相關費用即可建立圖像，因為它是免費使用的。 他們可以定義提示、選擇圖像模型以及設定圖像的方向和大小。此外，使用者還可以確定人工智慧演算法的步驟數和指導等級。 還可以指定可選輸入，例如種子和 CLIP 跳過。使用者可以利用 GFPGAN 和 CodeFormers 來改善臉部特徵、去除影像背景，或使用 RealESRGAN_x4plus 和 RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp 應用放大技術。 使用者可以在相應的網站頁面上找到有關 ArtBot 的更多資訊以及常見問題和變更日誌。此外，該專案的GitHub 儲存庫提供了更多詳細資訊和資源。透過AI Horde 利用分散式運算的力量。

網站： tinybots.net

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