替代項 - Aritic
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage：用於營運 MSP 業務的專業服務自動化 (PSA) 軟體。 利用經過驗證的 PSA 解決方案簡化您的營運。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 讓技術服務供應商能夠利用屢獲殊榮的 MSP 技術和 IT 管理軟體套件更快地實現其目標。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
行銷自動化軟體可實現更快的業務成長。 Zoho MarketingHub 是一款一體式行銷自動化軟體，可協助您成功管理跨多個管道的行銷活動。產生更多潛在客戶，將其轉化為客戶，並保留更長時間。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的雲端運算服務，透過 Oracle Corporation 管理的資料中心的全球網路提供伺服器、儲存、網路、應用程式和服務。該公司允許透過互聯網按需提供這些服務。
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
CallFire
callfire.com
利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私人電腦技術公司，總部位於加州舊金山。
vcita
vcita.com
使用小型企業的一體化業務管理應用程式推動更多業務並提供優質服務 |
Mailgun
mailgun.com
功能強大的事務性電子郵件 API，使您能夠發送、接收和追蹤電子郵件，專為開發人員而建置。今天就了解更多！
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 簡化您的電子郵件發送並提高您的銷售額。我們透過簡單而強大的服務來滿足您的所有電子郵件和簡訊需求。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易電子郵件服務：有保證的即時交付 您的交易電子郵件包含重要資訊。 ZeptoMail 是一項可靠且安全的服務，可以立即發送這些非常重要的電子郵件。憑藉高速交付和出色的收件匣放置，ZeptoMail 意味著您不再讓客戶等待。
Drip
drip.com
透過 Drip 打造個人化的客戶體驗、增加收入，並將您的行銷策略提升到新的水平。
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都會準時將您的交易電子郵件傳送給客戶。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
Sendcloud
sendcloud.com
自動化您的運送流程，同時提供最佳的交付體驗。透過領先的運輸軟體輕鬆連接到 80 多家承運商。
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的行動行銷活動，獲得有關客戶旅程的寶貴見解，並做出有影響力的決策。
Simplero
simplero.com
您的線上業務變得簡單 Simplero 為您提供建立和發展成功的線上教育業務所需的所有工具，這些工俱全部集中在一個地方。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Branch
branch.io
數位品牌在 Branch 上成長。利用企業級解決方案發展您的業務，該解決方案旨在提高端到端用戶參與度，並提供跨所有裝置、管道和平台的行銷效果的全面衡量。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Courier
courier.com
Courier 是設計和傳遞通知的最聰明方式。設計一次，然後透過一個 API 交付到任何管道 - 電子郵件、Slack、簡訊、推送等。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Ontraport
ontraport.com
使用 Ontraport 自動化、連接和優化您的行銷 — Ontraport 是一款旨在開啟您的業務的 CRM 和行銷平台。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首個預測性電子郵件智慧平台，透過前所未有的數據可見度幫助品牌預測和優化電子郵件效能。
Mautic
mautic.org
莫蒂克社區 支援世界上最大的開源行銷自動化項目
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
Helpmonks
helpmonks.com
探索為您的客戶服務團隊建立的一體化客戶互動平台，並提供增強客戶體驗的工具。了解更多！
Kizen
kizen.com
Kizen 透過智慧自動化和強大的人工智慧連接所有數據，為任何規模的銷售、行銷和服務團隊提供優勢。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
Activepieces
activepieces.com
開源、免費、自架式的無程式碼業務自動化工具。 Zapier 的開源替代品。
Trumpia
trumpia.com
Trumpia 是一家線上多通路行銷和訊息軟體供應商，為企業、非營利組織和各類會員組織提供行動行銷、電子郵件行銷、語音廣播、即時通訊和社群媒體行銷工具。Trumpia 排名第 46 位在軟體公司中排名第33 位，在洛杉磯都會區排名第33 位，在加州100 強公司中排名第80 位，在Inc. 5000 家2012 年增長最快公司名單中排名第515 位。2011 年，網站雜誌將Trumpia 評為軟體公司前3 名。「行動服務領域前 50 名推動者和推動者」。Trumpia.com 總部位於加利福尼亞州阿納海姆，由總部位於加利福尼亞州的 DoCircle, Inc. 所有和運營。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。