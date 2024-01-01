ArchitectGPT

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ArchitectGPT 是一款由人工智慧驅動的設計工具，可根據上傳的照片為住宅和房產創建令人驚嘆的視覺設計。該工具提供 10-65 多個設計主題可供選擇，包括現代、裝飾藝術、鄉村等，滿足建築師、房地產專業人士和室內設計師的需求。 此介面設計直覺且易於使用，可透過簡單的拖放功能自訂特定房間，例如客廳到廚房或臥室到家庭劇院等。 用戶可以獲得商業用途許可，將產生的圖像用於行銷或任何其他目的。此外，該工具還提供可滿足特定客戶需求的客製化主題。 ArchitectGPT 還具有一個適合行動裝置的平台，允許用戶在旅途中拍照並上傳以獲取即時設計靈感。 ArchitectGPT 提供精美的家居外觀和室內設計，利用其 AI 技術激發用戶靈感，該技術可產生各種主題，產生令人驚嘆的視覺效果，將家居變成藝術品。 使用者可以選擇設計主題和風格，並嘗試不同的佈局，確保獨特的輸出。該工具是免費提供的，用戶可以在訂閱服務之前試用。 總體而言，ArchitectGPT 提供了一種簡單有效的方法來創建美麗的家居設計視覺效果，只需點擊幾下即可節省時間和精力，同時產生引人注目的設計。

網站： architectgpt.io

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