替代項 - Archie

Predibase

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Predibase 是生產開源法學碩士的最快、最有效的方法。 作為 LoRA 培訓和服務的開發人員平台，Predibase 使工程團隊可以輕鬆地以盡可能低的成本在最先進的雲端基礎設施上微調和服務任何開源 LLM。 Predibase 由 Apple 和 Uber 內部人工智慧平台創建團隊構建，快速、高效且可擴展，適合任何規模的工作。 Predibase 將易於使用的聲明式介面與無伺服器託管基礎架構上的高階 GPU 容量相結合，用於訓練和服務，為工程師提供完整 ML 生命週期的解決方案。最重要的是，Predibase 建立在開源基礎之上，包括 Ludwig 和 LoRAX，並且可以部署在您的...