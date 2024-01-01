Arab News
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總部位於沙烏地阿拉伯的《阿拉伯新聞》成立於 1975 年，是中東地區最有紀錄的報紙，也是沙烏地阿拉伯王國最大的英文日報。其使命是向沙烏地阿拉伯、該地區和世界通報該王國在政治、經濟和社會方面正在發生的事情，並成為有關沙烏地阿拉伯經濟的主要資訊來源。這則新聞部落格對沙烏地阿拉伯的發展和變化進行了紮實的分析。關注他們的部落格並了解有關最新新聞、播客、文章、觀點等的更多資訊。
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