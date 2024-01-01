使用 WebCatalog Desktop 上「Arab News」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

總部位於沙烏地阿拉伯的《阿拉伯新聞》成立於 1975 年，是中東地區最有紀錄的報紙，也是沙烏地阿拉伯王國最大的英文日報。其使命是向沙烏地阿拉伯、該地區和世界通報該王國在政治、經濟和社會方面正在發生的事情，並成為有關沙烏地阿拉伯經濟的主要資訊來源。這則新聞部落格對沙烏地阿拉伯的發展和變化進行了紮實的分析。關注他們的部落格並了解有關最新新聞、播客、文章、觀點等的更多資訊。

網站： arabnews.com

免責聲明：WebCatalog 與 Arab News 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。