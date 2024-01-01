替代項 - Apviz
Spectrum
spectrum.com
Charter Communications, Inc. 是一家美國電信和大眾媒體公司，其服務品牌為 Charter Spectrum。
Dopple.ai
dopple.ai
體驗由人工智慧支援的與數千名角色、同儕和導師聊天的新方式。
Sketchfab
sketchfab.com
我們擁有超過 100 萬創作者的社區，是全球最大的網路、行動、AR 和 VR 3D 內容發佈、分享和發現平台。
Coohom
coohom.com
3D 渲染和產品視覺化軟體，具有強大的 AR 和 VR 功能，專用於室內設計、家居裝飾、廚房和浴室、酒店、照明、家居裝修、改造和建築！將零售、製造和電子商務轉變為令人難以置信的購買體驗，並顯著提高您的企業的銷售成長和行銷轉換率，卓越的3D 渲染和產品視覺化一站式服務，提供令人驚嘆的CGI解決方案和沈浸式擴增實境來優化大規模的工作效率和設計品質！全球每天有超過 800 萬設計師和 35,000 家企業在使用 Coohom，我們是一個值得信賴的社群！
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
ShapeDiver
shapediver.com
將您的 Grasshopper 檔案轉變為線上應用程式。 與他人安全地分享您的設計工具，而不會暴露原始程式碼。透過 iframe 輕鬆將它們嵌入到任何網站，或透過各種 API 和 SDK 將它們與您最喜歡的電子商務平台或 ERP 系統整合。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和M...
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一個 SaaS 平台，可實現快速且可擴展的 3D 資產生產和分發。 3D 正在推動 B2B 和 B2C 銷售的高投資回報率（轉換率提升 2 倍，回報率降低 40%），但實施 3D 需要 3D 藝術家進行大量手動工作，既耗時又昂貴。 VNTANA 的專利智慧優化演算法可將 3D 模型尺寸減小多達 99%，同時保持高視覺保真度，以便您可以在任何地方發布。我們採用 API 驅動，因此可以與現有的 DAM、PLM、數位展廳以及幾乎任何其他平台集成，允許團隊在現有工作流程中添加 3D 功能。我們的軟體幫助阿迪達斯等客戶使用我們的軟體在 1 小時內完成了過去需要 6 週的時間。
Cylindo
cylindo.com
數百家家具公司與 Cylindo 合作，在整個家具購買過程中獲得卓越的產品視覺效果。我們創建的平台不僅限於高品質的產品視覺化，還為家具企業提供了可跨多個接觸點利用的多功能資產。從產品頁面上的360 度旋轉和4K 縮放，到AR 資產、可自訂的生活方式圖像以及購物車縮圖、購物來源、電子郵件、社交媒體、目錄、第三方市場和店內資訊亭的產品視覺效果。 Cylindo 為四千萬種產品變化和每月 1000 萬獨立用戶提供支持，是推動令人愉悅的購物體驗的催化劑，幫助零售商和品牌展示更多產品並銷售更多產品。使用 Cylindo 平台，該公司將轉換率提高了 36% 以上，平均訂單價值提高了 88%，同時平均降低了...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip 透過出色的產品客製化體驗增強客戶的創造力，提高他們的參與度並提高轉換率。具有所有客製化產品選項和變體的可視化產品定制器。 Kickflip 產品客製化器可讓您的客戶以出色的產品建構器體驗為自訂產品添加色彩變體、文字、圖像或任何組件選項。產品個人化的即時預覽顯示在多個視圖中，以幫助視覺化您可能提供的無限產品變體。使用 Kickflip 用戶友好的自訂器以最簡單的方式進行複雜的客製化。主要功能： 高品質預覽：包含多個角度的即時產品預覽 動態定價：當客戶進行自訂選擇時即時更新定價 即時著色：在產品的可自訂區域動態應用顏色 多組件產品：新增/刪除零件產品並查看組合產品捆綁包：創建視覺...
Zakeke
zakeke.com
最靈活、最完整的視覺商務平台。 透過即時 2D、3D、AR 和虛擬試穿定制，將您的商店打造為非凡的客戶體驗。
Emersya
emersya.com
Emersya 的互動式 3D 是一種一體化媒體，允許客戶： - 從各個角度詳細探索產品的內部和外部 - 瀏覽最高品質的互動式產品視覺效果 - 透過豐富的內容了解產品的故事 - 模擬並以交互方式嘗試產品功能- 透過分解圖發現產品技術和內部組件- 預覽並比較產品系列中的所有配色
Ocavu
ocavu.com
Ocavu 是您透過 3D 和擴增實境進行產品視覺化和講故事的一站式商店。我們透過 Studio 平台幫助品牌提高銷售、知名度和參與度。借助 Studio，您可以在不同平台上建立、管理和部署 3D 和 AR 體驗，並將所需的一切集中在一個地方。產品和功能包括： -完整的 3D 文件管理器 -WebAR 託管 -AR 體驗編輯器 -3D 和 AR 配置器 -AR 模板 -3D 建模和掃描 有關更多信息，請訪問：Ocavu.com。
Brikl
brikl.com
Brikl 是全球領先的 MicroStore 和團隊商店技術。 15 分鐘內即可開設商店，並將節省的時間用於發展您的業務。 Brikl 的裝飾和 3D 視覺化工具允許設計人員將平面圖像和手動編輯替換為佔位符和設計自動化，從而簡化了複雜性。供應商整合可確保透明度和易於管理，從而擺脫混亂，以實現控制。 Brikl 的轉換促進功能正在幫助供應商、客製化、促銷、運動服和工作服企業在全球擴展、發展和創造更好的產品。
Expivi
expivi.com
無論是在桌面還是行動裝置上，您都可以在自己的瀏覽器中透過 3D 視覺化和個人化產品來創造令人驚嘆的因素，從而提高您的銷售額。旋轉產品並放大產品以獲得紋理、細節和品質的「感覺」的能力將顯著提高客戶參與度。 Expivi 作為插件在大多數平台上無縫鏈接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您也可以將 Expivi 與您的 ERP 軟體連結。使用 WebAR 進行擴充：Expivi 為您的客戶提供無縫、直覺的擴增實境體驗。只需單擊一下，您的客戶就可以在他們的行動裝置上查看客製化產品。無需額外的插件或工作，因為它已經在 Expivi 的平台內...