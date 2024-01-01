替代項 - Appwiki

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G2
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根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
SparkToro
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我們的使命是讓您的受眾輕鬆發現網站、部落格、播客、社交帳戶和出版物。
TechInsights
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權威的半導體微電子情報平台。
Taloflow
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Taloflow 可以為您的用例確定最佳的雲端基礎架構和 API 產品，為您的每個重大決策節省數週時間進行令人費解的分析。
teQatlas
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TeQatlas 是增強型投資智慧平台，一方面旨在全面整合和簡化整個投資流程——從交易發起、執行、監控到投資者退出，另一方面簡化處於不同階段的企業家的重複融資過程。 TeQatlas 幫助輕鬆籌款、投資和退出，同時消除低效率的定價和中介障礙，並將風險降至最低。 TeQatlas 旨在透過將參與者的社交、智力和財務資本納入平台，連接和利用由人工智慧驅動的投資者對投資者和投資者對被投資者的協作。 TeQatlas 平台帶來的最重要的價值之一是網路效應。我們能夠涵蓋的潛在網路容量是數百萬用戶。這是我們對目標受眾或參與網路的用戶的願景。 投資者（資本供應方） - 尋找並瞄準主要投資機會，包括經驗...
SPEEDA Edge
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體驗 SPEEDA Edge 的變革力量，這是一個突破性的創新研究中心，重新定義了效率和成本效益。 SPEEDA Edge 結合了專家分析師、強大的數據工程以及在美國、日本和斯里蘭卡的全球運營，支持對 1000 多個新興行業領域的探索。它將 1000 個細分市場無縫連接到綜合性 2M 公司資料庫，利用 AI/ML 和分析師見解製作個人化的月度報告和每週新聞通訊。透過趨勢分析、競爭基準測試和客製化報告來提升研究水準。 SPEEDA Edge 加速創新研究，徹底改變您在單一動態平台中發現趨勢、競爭對手和見解的方式。
Lumose Marketplace
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Lumose Marketplace 是專為小型律師事務所打造的軟體、工具和服務比較平台。 Lumose Marketplace 的目標是為律師提供為其公司購買供應商的最佳選擇，無論是從客戶入口網站軟體還是律師助理招聘服務。 Lumose Marketplace 的清單旨在僅傳達訪客所需的最重要訊息，以盡快確定產品/服務是否合適。
EBSCO Information Services
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EBSCO Information Services 是領先的機構資訊資源提供者，包括發現、期刊和電子包服務、研究資料庫、電子書、數位檔案、醫療保健資源、企業資源、讀者諮詢等。 EBSCO 滿足學術機構、學校和公共圖書館以及醫院和醫療機構、企業和政府機構的研究需求。
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Buyr.com 是一種新的購物方式，它易於使用，並且允許您根據產品而不是商店進行購物。 Buyr.com 建立了專利演算法來為您提供最優惠的價格。 乍一看，buyr.com 可能與許多其他電子商務平台相似，buyr.com 與其他電子商務平台的不同之處在於buyr.com 的專利技術、交付速度以及可用產品的範圍和品質。能夠提供。 如果您不喜歡標價，請使用 buyr.com 出價並節省！ 憑藉無縫的一鍵式購買且無年費，buyr.com 消除了結帳的麻煩，讓您可以在多家零售商處購物，並以最優惠的價格上門。沒有額外費用或送貨費。
Baymard
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Baymard Institute 為您提供超過 130,000 小時的大規模用戶體驗研究 - 揭示哪些設計會導致可用性問題、如何創建「最先進」的用戶體驗，以及您的用戶體驗性能如何與行業領先的網站相媲美。 該研究以文章、基準、使用者體驗案例研究、頁面設計演練的形式發表在廣泛的 Baymard Premium 研究目錄中。 Baymard 的研究成果被來自80 多個國家的3,000 多家電子商務公司、研究人員和使用者體驗設計師使用，其中包括71% 的財富500 強電子商務公司（包括Google、Home Depot、Etsy、Nike等）。 ）
Batimatech
batimatech.com
Batitech 是一家非營利組織 (NPO)，作為建築、技術和永續社區的催化劑，其使命是促進 Batimatech 商業生態系統和機構中最佳數位解決方案的創新、協作、敏捷性和整合。
ABI Research
abiresearch.com
ABI Research 是一家全球技術情報公司，為世界各地的技術領導者、創新者和決策者提供可行的研究和策略指導。 ABI Research 處於終端市場公司和 技術解決方案提供商，透過推動成功的技術實施和提供經過驗證的吸引和留住客戶的策略，充當無縫連接這兩個細分市場的橋樑。
Pangea.ai
pangea.ai
招募技術團隊仍然是公司面臨的最大商業挑戰之一。 Pangea.ai 透過聚合經過頂級審查的開發機構來實現更快、更簡單的招聘，從而解決了分散的人才市場中的招聘困難。 靈活的招募選項可滿足任何需求。 * 基於專案建構產品 * 立起整個開發艙 * 工程團隊擴充服務 如何運作：您可以使用 Pangea.ai 的自助即時匹配來尋找適合您需求的代理機構，或與我們的團隊成員之一聯繫，他們可以為您尋找專案提案。 在您需要的地方與分散式軟體開發人員和團隊合作。 Pangea.ai 的全球覆蓋服務與世界各地任何時區至少有 4 小時的重疊。除了英語之外，Pangea.ai 的人才還精通 15 種以上語言。 ...
Omdia
omdia.com
Omdia 是全球分析師和諮詢領導者，可協助您連結整個技術生態系統的各個點。 Omdia 對科技市場的深入了解與 Omdia 的可行見解相結合，使組織能夠做出明智的成長決策。
Nucleus Research
nucleusresearch.com
Nucleus Research 是唯一一家以案例為基礎的技術研究提供者。 Nucleus Research 提供洞察、基準和事實，使 Nucleus Research 的客戶能夠每天做出正確的技術決策。 Nucleus Research 的研究方法建立在對實際部署的深入評估的基礎上，使 Nucleus Research 的分析師能夠提供基於實際結果的技術建議。
MyCloudBazaar
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Mycloudbazaar.com 是一個線上、發現、推薦和交易平台，提供最佳雲端解決方案商業軟體和基礎設施，還可以幫助您省錢。 MyCloudbazaar 讓最終用戶能夠在一個集中、易於使用且直觀的市場中透過單一登入、統一發票和按使用付費模式搜尋、發現、比較、購買和管理其軟體應用程式。 MyCloudbazaar 致力於透過提供商業軟體和基礎設施解決方案的免費諮詢來幫助用戶，確保在精心策劃的環境中與按行業和功能隔離的應用程式最匹配他們的業務需求。 MyCloudbazaar 透過全面負責雲端運算的管道工作來減輕中小企業的壓力，使他們能夠專注於自己的核心業務。 對於大型企業，MyClo...
mTab
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mTab 是領先的數據驅動型企業所依賴的屢獲殊榮的市場洞察平台。 mTab 平台將資料來源轉化為精簡的故事，幫助品牌更好地了解其客戶和競爭對手，從而為決策提供支援並提供卓越的體驗。
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digitalGaps 是一家總部位於加州的全球市場情報公司，深受《財富》全球500 強企業青睞，也是《富比士》全球2000 強和全球RepTrak 100 強企業首選的合作夥伴。digitGaps 以現成報告的形式提供全球商業資訊、見解和情報，例如以及為垂直行業和 80 個市場的專業人士和研究人員提供客製化研究。 digitalGaps 堅信，透過可操作的洞察力和專業知識，透過使用嚴格的方法來確保所有數據和評級準確、誠實和公正，為客戶提供價值。 digitalGaps 與高階主管合作，幫助他們做出更好的決策，並幫助他們將這些決策轉化為行動。
Constellation Research
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Constellation Research 是一家總部位於矽谷的技術研究和顧問公司，為尋求透過早期採用指數技術實現業務轉型的公司提供策略指導。
Clarivate
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Clarivate 是全球領先的資訊服務提供者。科睿唯安將人們和組織與他們可以信賴的情報聯繫起來，以改變他們的觀點、工作和我們的世界。我們基於訂閱和技術的解決方案與深厚的領域專業知識相結合，涵蓋學術界和政府、生命科學和醫療保健以及智慧財產權領域。
CarrierSource
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CarrierSource 是一個承運人審查網站，旨在幫助貨運公司在網路上建立公平的聲譽，同時為經紀人和托運人的審查過程提供另一層同行審查。每個活躍的承運商在 CarrierSource 上都有一個免費的個人資料，他們可以在其中公開展示其公司資訊、收集客戶的評論、創建品牌，並輕鬆被經紀人和托運人找到。經紀人和托運人可以免費根據航線或位置搜尋承運人，了解有關其服務的更多信息，並閱讀與他們合作的其他人的同行評論。
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Techjockey.com 是世界上第一個線上軟體商店，可協助您比較並選擇適合您需求的軟體。 Techjockey.com 是一個 IT 忍者團隊，在跨平台技能和軟體產品分析品質整合技術方面擁有數十年的專業知識。 Techjockey.com 擁有一支專家解決方案分析師團隊，了解新創公司/中小型企業/中小型企業的 IT 需求，並協助他們找到一流的軟體解決方案。 Techjockey.com 的一些受人尊敬的合作夥伴包括 Microsoft、Oracle、IBM、Symantec、Adobe、Trend Micro、F-Secure 等。 Techjockey 目前與數千家受人尊敬的軟體供...
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Gigaom 幫助當今的商務人士了解席捲世界的巨大技術變革。 Gigaom 透過網路研討會、分析和領先業界的研究來實現這一目標。每月有超過 200 萬獨立讀者轉向 Gigaom，以便更好地了解重大技術顛覆及其正在創造的新商機。 GigaOm 實現了策略性、工程主導的技術研究的民主化。 Gigaom 幫助企業掌握新技術、提昇團隊技能並提供策略性銷售培訓和諮詢服務以應對機會和挑戰，從而使企業能夠跟上市場的步伐進行創新。 GigaOm 電子學習平台透過釋放深入的技術洞察力並使所有人都能參與技能提升團隊來改變遊戲規則。
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Forrester
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Forrester 是世界上最具影響力的研究和顧問公司之一。 Forrester 協助科技、客戶體驗、數位、行銷、銷售和產品功能領域的領導者利用客戶至上的理念來加速成長。 透過 Forrester 的專有研究、諮詢和活動，全球各地的領導者能夠在工作中大膽行動，駕馭變革，並將客戶置於領導、策略和營運的中心。 Forrester 的獨特見解是基於對全球超過 70 萬名消費者、商業領袖和技術領袖的年度調查；嚴格客觀的研究方法，包括 Forrester Wave™ 評估；超過1億個即時回饋票數；以及 Forrester 客戶的共同智慧。
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Gartner 為全球技術業務領導者提供技術研究，以便就關鍵措施做出明智的決策。
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ExpertFile 是一種基於雲端的託管服務和專家搜尋引擎，可協助組織利用潛在客戶的專業知識內容來推動更高品質的入站參與。 ExpertFile 的解決方案有助於提高搜尋排名、提高市場知名度，並促進可靠的專家來源與尋求可信賴、基於事實的資訊的受眾（包括商業前景、媒體機構、研究人員、政府機構和公眾）之間更快的聯繫。該公司總部位於紐約、洛杉磯、多倫多和倫敦。